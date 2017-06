Conoce a Alice Wonder, la voz negra que vino de Instagram

Su guitarra, su habitación y su voz. A Alice Wonder no le hace falta nada más para triunfar.

Con solo 18 años, esta millennial es un talento emergente que ha revolucionado Instagram con sus covers.



Reinterpreta canciones de Nirvana, The Script, The Beatles, Nina Simone, Rihanna o Beyoncé con una facilidad pasmosa, llevándolas a su terreno y haciéndolas propias gracias a su singular voz.

Una de sus últimas versiones, Sign of the times de Harry Styles, nos ha puesto literalmente el vello de punta.

Pero esta es solo una de las facetas de Alice Wonder. La artista madrileña cuenta con material propio y es una verdadera delicia. Run Run es su carta de presentación, una canción llena de matices y un adelanto brutal de lo que está por llegar.

Además de Run Run, Alice cuenta con dos singles más, Like Mornings y Take Off, sencillos que no hacen más que confirmar que su propuesta engloba géneros tan diversos como el rock, el blues o el soul, lo que hace que su música sea tan inclasificable como excitante.

