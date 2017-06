¿Por qué todo el mundo habla de la cita de Jon Kortajarena con La vecina rubia?

Siento haber tardado en escribir, pero como siempre digo, la felicidad es estar con alguien y no gastar batería del móvil porque ni lo miras :) Él es guapo, eso lo sabéis. Pero no sabéis lo guapo que es también por dentro, lo divertido, lo educado, lo amable, lo buen actor (flipé con la película Pieles, es brutal y él tiene un papel increíble y lo hace genial), lo bien que baila y los ojos tan bonitos que tiene. No sé qué canción estaba sonando de fondo mientras bailábamos, pero en mi cabeza sonaba la de "nace una ilusióóóóon" :) Otra noche mágica y rosa en la que por primera vez os muestro un pedacito de mí por fuera, pero como bien dice Candela Peña en Pieles: «Las pieles cambian. Las pieles se operan, se transforman. La apariencia física no es nada». En redes sociales, muchos cuentan las cosas que hacen cada día. Otros te cuentan cómo se sienten ellos cuando hacen cosas. Yo intento hacer sentir cuando cuento cosas, ya sea ilusión, provocar una sonrisa o hacer pensar un poquito. Para eso, no necesito mostrar nada más que mi corazón y mis rubieces, así que espero que entendáis que esta va a ser una de las poquitas veces que me veréis, pero por supuesto yo también tenía la ilusión de compartir un pequeño momento de anoche con vosotros, el resto me lo guardo en la cajita de recuerdos que la gente suele llamar memoria ;) Gracias por entenderlo y por ilusionaros conmigo. Somos un gran chat de grupo :)