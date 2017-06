Las chicas de Fifth Harmony siguen a tope con su tercer álbum de estudio. Su primer single es Down, una canción sin Camila Cabello con la que pretenden ponernos a bailar a todos. Y precisamente sobre ello gira el videoclip, sobre coreografías muy sexys en las que cuentan con la colaboración del rapero Gucci Mane, el mismo que estuvo en Work From Home. Las cuatro chicas muestran su lado más sensual en un aparcamiento de hotel con agua incluida.