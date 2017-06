David Lafuente (Auryn): “Estoy deseando que la gente descubra mi parte más cañera”

¿Alguien dudaba de si habría vida después de Auryn? Mientras Blas Cantó y Carlos Marco ya están en la lista con sus primeros temas en solitario, David Lafuente nos ha sorprendido con sus dotes literarias: La negra historia de Jimmy Mortimer, su primera novela, ya está a la venta.

David vino a presentarla a Del 40 al 1 Coca-Cola, y a firmar los ejemplares que regalamos por votar en antena, convirtiendo el estudio del programa en una caseta de la Feria del Libro por un día.

Resulta que mientras Auryn se paraba a descansar, David se lanzaba a escribir. "Me lo ofrecieron y aproveché que estaba con el parón de Auryn y que mi mente estaba descansando, y como no sé estar quieto… por eso no engordo…, pues me lancé y lo hice", nos contó.