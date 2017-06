Luis Fonsi se sube al coche con los italianos que parodiaron Despacito

Lo petaron con un vídeo en el que mostraban cómo puede pasarse del odio al amor escuchando Despacito.

Ahora, The Jackal, estos tres cómicos italianos, han vuelto con una segunda parte del vídeo. Y aquí viene lo mejor: ¡en él participa el propio Luis Fonsi!

La historia se desarrolla, de nuevo, en el interior de un coche. Los tres cómicos conversan. "Nos metimos en un lío al grabar el vídeo. Ahora lo escucho más, y lo que me pone más nervioso es que me paran por la calle y me piden que cante Despacito", se dicen entre ellos.

"No lo soporto. ¿Quién es Luis Fonsi? A ese tipo no lo conoce nadie", añade uno. De repente, empieza a sonar la canción en la radio. Deciden apagarla y... Luis Fonsi, en persona, aparece en acción.

No os vamos a desvelar todo el vídeo, pero podríamos decir que al final acaban los cuatro en el mismo coche cantando a grito pelado.

Luis Fonsi entra al trapo

La primera parodia, que se convirtió en viral en pocas horas, gustó tanto al puertorriqueño, autor de la canción del otoño, del invierno y del verano, que no solo la compartió en sus redes sociales, sino que ha decidido participar en la segunda parte.

Y ha provocado que The Jackal lo pete todavía más: en pocas horas el vídeo supera el millón de visitas en Youtube.