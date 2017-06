Ofenbach: 5 razones por las que tienes que conocerlos

Vienen de Francia y prometen hacernos bailar durante los próximos meses. Los críticos catalogan a los chicos de Ofenbach como los precursores de la nueva ola de la electrónica.

¿Necesitas más razones para no perderlos de vista? Te damos cinco:

#1. Son dos y son franceses. Dorian Lo y César de Rumel han crecido juntos y la música les viene de familia. El padre de Lo les contó que una de las mejores experiencias de su vida había sido tocar en una banda. Siguieron su ejemplo y montaron una.

#2. Be Mine, su último temazo. Desde enero circula por la red Be Mine. ¡Electrónica pura con bolas de discoteca para que no puedas parar de bailar!

#3. En las cabinas de los garitos de París son famosos por combinar lo nuevo con lo clásico. Utilizan bases deep house y mezcladas con clásicos del rock de los Guns N’ Roses o Queen.

#4. Empezaron haciendo rock y lo han mezclado con la electrónica. El llamado ‘french touch’, la versión francesa del house. ¿El resultado? Rolling Stones, Supertramp, Justice, Phoenix o Bob Sinclair recién salidos de la batidora.

#5. Nuevo disco en camino. Han fichado por Warner y publicarán en 2018 su álbum debut. ¡Atentos, que llegan para quedarse!