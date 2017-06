Dicen que Kylie Jenner ha plagiado su última línea de ropa

Que Kylie Jenner tampoco sea la persona más trabajadora del mundo no nos sorprende demasiado. Que su emporio, alrededor de su nombre, no esté controlado al cien por cien por ella, tampoco. Así que, bueno, hay que fijarse en a quién dejas a cargo de tan magna empresa. Sí, esa que supone unos cinco millones de euros anuales en ingresos.

Esa con la que se lanzan maquillajes, ropas, aplicaciones móviles y mil cosas más. Y con la que una empresa de Nueva York llamada Plugged NYC está muy enfadada.

Básicamente porque son idénticas las piezas. Las que ha lanzado Kylie Jenner y las de Plugged NYC. Idénticas o, como se dice en estos casos, inspiradas.

A ver, que a fin de cuentas no dejan de ser unos pantalones, tops y sudaderas con estampado de camuflaje, nada que no hayamos visto cientos de veces con anterioridad pero la verdad es que con los antecedentes de la pequeña del clan Kardashian no podemos más que arquear una ceja.

Kylie no se ha pronunciado ni sabremos si lo hará pero la historia del plagio no ha hecho más que comenzar.