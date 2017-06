Jorja Smith, la nueva voz del soul que nos transporta a los noventa

La británica Jorja Smith es una de las jóvenes promesas que descubrimos en el concurso de talentos BBC Sound of 2017.

Tiene veinte años y empezó a cantar en la escuela, donde pudo componer su primera canción con tan solo once años. En aquel momento comenzaría a desarrollar lo que hoy es una voz negra y deliciosa capaz de transportarnos a los mejores sonidos de los años noventa.

BBC Sound la ha puesto en el radar de la industria musical inglesa. Ahora le toca demostrar ese talento a través de las canciones. Arturo Paniagua.

En su música ensalza los mejores elementos del soul y el R&B o el jazz y no es de extrañar que entre sus influencias cite a artistas como Lauryn Hill o The Streets.

Jorja trabajaba en Starbucks cuando publicó su primer single, Blue Lights (2016), una canción introspectiva y autobiográfica que pronto despuntaría en su canal de SoundCloud. En una semana había acumulado 100.000 escuchas y llamado la atención de artistas consagrados como Drake, Stormzy y Skrillex.

Su relación con Drake

Su segundo tema, A Prince (2016), también le dio más de una alegría. El rapero Drake eligió esta canción como una de sus favoritas del momento. Poco después, Jorja ya estaba compartiendo escenario con el canadiense en calidad de artista invitada en sus shows por Reino Unido.

Es más, el pasado mes de marzo pudimos escucharla en dos tracks del último disco de Drake, More Life.

Feminista y comprometida

Su himno feminista Beautiful Little fools fue lanzado el pasado ocho de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La canción reflexiona sobre la situación de las mujeres en la sociedad actual y sobre cómo los estándares de belleza afectan negativamente a las mujeres.

Project 11, su primer EP

Su primer y hasta la fecha único EP es Project 11, que incluye canciones como Something in the way, So lonely, Carry Me Home e Imperfect Circle.

Su último single es Teenage Fantasy, una joya sonora para la que Jorja Smith acaba de lanzar este videoclip.