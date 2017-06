Calvin Harris tiene la herramienta promocional definitiva

En los últimos 15 años en esta redacción he visto casi de todo a la hora de promocionar un disco pero Calvin Harris me acaba de enseñar que no estaba todo visto.

Porque el DJ escocés ha empleado una herramienta promocional única para dar a conocer las canciones que formarán parte de su próximo proyecto discográfico: Funk Wav Bounces Vol. 1.

Una manera de promocionar sus canciones que no recuerdo que ninguna estrella nacional o internacional haya utilizado en las dos últimas décadas.

Algo definitivo: un loro.

Este simpático loro tropical es el responsable de que hoy nosotros sepamos como suena Calvin Harris junto a Snoop Dogg, D.R.A.M., Pharrell Williams, Ariana Grande, Travis Scott o Kehlani...

Una apuesta diferente en lo que al habitual sonido de Harris se refiere y que habrá que esperar para ver su recepción entre el público y la crítica a partir del 30 de junio (aunque aún nos falte por descubrir la colaboración con Katy Perry).

Ahora bien: lo de mover la aguja del tocadiscos con el pico ha sido un puntazo...