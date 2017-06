Los 7 zascas de Andreu Buenafuente a Risto Mejide (que no se ha quedado callado)

La batalla entre Risto Mejide y Andreu Buenafuente tiene nuevos capítulos (aunque el segundo insiste en que no está "en guerra con nadie").

Tras las quejas del primero, que consideraba que Buenafuente se había burlado de su boda con Laura Escanes y, sobre todo, sobre la diferencia de edad entre los contrayentes, el presentador de Late Motiv ha contestado con una carta abierta en su blog titulada: "Risto, reír es la única salida"

¿El contenido? Más de 750 palabras, justificaciones, un perdón a medias y varios zascas (7, que hayamos contado).

Mira a continuación los zascas que Buenafuente le ha dedicado a Risto, escondidos entre amagos de disculpa:

1. "Una persona tan lista como tú..."

Buenafuente muestra su sorpresa ante la protesta pública de Risto.



"Lo primero que pensé al leer tu artículo es que se trataba de una broma (...). Pensé que no podía ir en serio que una persona tan lista como tú, tan conocedora de los medios (...) tan inmersa en ellos, se apuntara también a limitar el humor".

Por cierto, en el vídeo siguiente, a partir del minuto 12, puedes escuchar algunos de los comentarios que Buenafuente y su colaborador BoB Pop han hecho sobre el famoso enlace.

2. Risto, ¿enemigo del humor?

Buenafuente defiende y justifica su trabajo como cómico que se ríe de TODO y que huye del humor blanco "por intrascendente, por neutro, por olvidable" (¿está acusando al otro de no entender o respetar su trabajo? ¿De ser un zoquete?).

En la oficina... Una publicación compartida de Andreu Buenafuente (@andreubuenafuente) el 5 de Abr de 2017 a la(s) 12:14 PDT

"El día que sienta que respeto demasiado, será el momento de dejarlo", insiste Andreu, "soy un yonqui de la risa".

3. Todos bromean sobre la boda de Risto, ejem

El humorista afirma que en "en la calle, los bares, las oficinas y los chats se hace mucha broma con tu boda y vuestra diferencia de edad". Vamos, que, según Andreu, no es él solo, sino todo el mundo. ¡Puñalada!

En la calle se hace mucha broma con tu boda y la diferencia de edad

4. ¿Se toma Risto demasiado en serio?

Tras recordar a Risto que todo el mundo hace bromas sobre todos los televisivos, le invita a relajarse. Y... ¿a golpearse los testículos?

"Entenderlo es relajarte. Te invito a que revises tus niveles de autoparodia. Siempre son bajos, al menos los míos. Si me llegara, me pegaría una patada en mis propios huevos para activarme".

5. Risto es un personaje "siempre con malos modos"

El presentador también se defiende indicado que sus pullas no eran nada contra la persona, sino contra el personaje que Risto se ha creado. Y que siempre está malhumorado.

"Hacía broma con ese señor con gafas llegado de la publicidad que irrumpió como un ciclón en la tele, siempre enfadado y con malos modos".

6. Risto, ¿oportunista? ¿profesional cuestionable?

Buenafuente sigue describiendo al "personaje": "El señor que luego se aclaró las gafas, derivó hacia la autoayuda negándola, luego pasó a entrevistador y ahora regente un programa sobre el amor (o no). Es decir: EL PERSONAJE", escribe.

7. Contradictorio

¿Tiene derecho Risto a sentirse ofendido ante los comentarios públicos sobre su vida personal cuando él ha aireado esta en internet? Eso es lo que pregunta Andreu en este último zasca.

"Pensé que al hacernos partícipes de tu bonita historia de amor por tierra, mar y aire estarías preparado para la ironía, la burla, la chanza, la parodia y todo eso".

Buenafuente concluye su texto invitando a Risto a su programa.

... Y Risto Mejide ha contestado

Tampoco esta vez Risto se ha quedado callado.

El presentador de All you need is love... o no ha publicado un nuevo texto titulado "En serio, Andreu".

En él, asegura que el post de Buenafuente le ha decepcionado "todavía un poquito más".

Puede ser que yo me crea algo y no llegue a ná

"Llevar la respuesta al terreno de los límites del humor me parece impropio de alguien de tu inteligencia, o un menosprecio a la mía, aunque también puede ser que yo me crea algo y no llegue a ná", insinúa el publicista.

Luego le dedica toda una serie de elogios a Buenafuente como humorista, se declara seguidor del catalán.

"Que me digas ahora que me he molestado (tu humor) porque me criticabas a mí, me decepciona.Tengo grabadas en casa las primeras veces que me 'zurraste' en televisión. Y las guardo con orgullo", asegura.

Para el final, se reserva su zasca: viene a tachar las bromas de Buenafuente sobre la diferencia de edad con su esposa, de "casposas". Vamos, que el sentido del humor de Buenafuente es carca y viejuno.



"Donde tú ves diferencia, yo veo respeto y diversidad", culmina.