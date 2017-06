Mi vida en el cartel del FIB 2017 con The Weeknd o Foals

Si mi vida fuese una playlist sería una de las más variadas, divertidas y emocionantes de la historia. La nueva canción que le voy a sumar es una de las más increíbles de mi vida profesional: Hace un rato me han anunciado a mí como una de las nuevas confirmaciones del FIB.

El festival vuelve un año más a Benicássim, del 13 al 16 de julio, y hoy ha cerrado su programación confirmando casi 30 nombres. Entre ellos los de Bad Gyal, Las Bistecs, Havalina, Nudozurdo, Linda Guilala, The Strypes y DJs como Aldo Linares, Amable o Eme DJ.

En la noche del sábado pincharé una sesión en la que sonará toda la música que puedes escuchar cada noche en LOS40 Trending. Pero además voy a tener otro encargo que me hace muchísima ilusión: Seleccionaré la música que suene en los descansos entre banda y banda en el escenario principal del FIB. Por la vía rápida: Voy a pinchar antes y después de nombres tan increíbles como The Weeknd, Foals, Red Hot Chili Peppers, Los Planetas o Kasabian.

A partir de ahora te contaré en este blog cada uno de los detalles que conllevan que tu nombre esté en el cartel de uno de los festivales más importantes del mundo. Compartiré todo lo que ocurre en estas semanas previas, durante el festival (ya he pedido unas dos docenas de entrevistas) y a posteriori.

El cartel final del FIB 2017. ¿Qué artista es tu favorito?

Sí, me voy a pasar cuatro días en el centro del planeta musical. Porque si te fijas en el resto del cartel, el FIB brillará un año más. Aquí mis razones...

Cabezas de cartel de peso

En los nombres más visibles del FIB hay una interesante diversidad que incluye a una de las principales figuras del pop mundial en la actualidad, The Weeknd. El canadiense, que no por exitoso deja de experimentar nuevas vías para modernizar el R&B, compartirá escenario con Stormzy -la gran figura emergente del grime en Reino Unido-.

A ellos hay que sumar el guitarreo incesante de Red Hot Chili Peppers o Biffy Clyro. También Liam Gallagher nos hará un delicioso spoiler en directo de ese debut en solitario que publicará tras el verano; mientras Kasabian armarán la fiesta rockera con su brillante nuevo disco. Además apúntate a Crystal Fighters, Pete Doherty, Temples, Blossoms, Dinosaur Jr, Ride, The Jesus & Mary Chain, Courteeners, y otro cuatro nombres muy conocidos en la lista de LOS40: Crystal Fighters, Kaleo, Years & Years y la nueva gema del pop alternativo mundial, Dua Lipa.

La vanguardia está presente

Además de Stormzy, que defiende esa mezcla entre hip hop y electrónica que cala tan fuerte en Inglaterra, en el cartel del FIB 2017 te encuentras a Mykki Blanco, un rapero transgénero que ha marcado la revolución del rap a través letras reivindicativas, un fuerte contexto social y sus rimas tan cercanas al neosoul.

Al festival también se apunta el prodigioso Mura Masa que vendrá a presentar un disco que, en realidad, es un laboratorio de sonidos que buscan llevar la música electrónica a una vertiente divertida pero más experimental. En esta casilla de innovación también hay que meter a Kaytranada y a James Vincent McMorrow, artistas empeñados en cambiar las reglas del R&B y el soul. Y los nombres suman y siguen: Ibibio Sound Machine, Austra, Sylvan Esso, Alien Tango, 2ManyDJS, Pional o Bad Gyal.

La armada nacional

Este año tendremos una buena representación de la música española en el FIB. Además de los siempre necesarios Love of Lesbian, el fenómeno festivalero de Viva Suecia también formará parte de esta edición. A ellos hay que sumar a La Casa Azul, Joe Crepúsculo, Bigott, La Mala Rodríguez, Surfin' Bichos, Havalina, Belako o Nudozurdo.

Nuestra letra pequeña también está llena de personalidad gracias a la música de grupos como Mourn, Cápsula, The Wheels, Las Bistecs, Biznaga, Leicomers, Evripidis and His Tragedies, Cómo vivir en el campo, Captains, The Magic MOR o Las Odio.

Muchísimos descubrimientos

Siempre digo que un buen festival tiene que sorprenderte y el FIB de este año no se queda corto. Entre mis grupos emergentes favoritos están Dream Wife, un trío femenino residente en Londres, que tiene muchísima actitud para proyectar un rock potente con dejes de pop pegadizo; o Ten Bears, otro trío -en este caso de Madrid- que a través del electropop podrían montar una fiesta incluso en el mismísimo infierno.

No me dejo fuera del listado a Blaenavon, indie rock heredero de las mejores costumbres de bandas como Joy Division o The Smiths; a Lao Ra, una bogotana residente en Londres que susurra las rimas más cálidas revestidas de una electrónica envolvente y cercana a lo tropical; y mi favorito del pop inglés actual, Declan McKenna, una gran promesa de apenas 18 años que tiene tiempo para hacer canciones contra el racismo, la corrupción o la manipulación de los medios.

¡Si quieres que te cuente más, vente a verme! Los abonos y las entradas de un día para el FIB 2017 están a la venta en la web del festival.