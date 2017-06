¡Época de bodas!

Como si se tratase de tu graduación o de un compromiso de alto standing, para una boda todos preparamos nuestras mejores galas.

Algo que a priori puede dar un poco de pereza pero que a la postre, sirve para vernos más guapetes de lo habitual y eso de vez en cuando, merece la pena.

Ellas sufren más como casi siempre y es que sus posibilidades a la hora de combinar los distintos modelos son infinitas.

Ellos, traje, chaqué y poco más.

También hay contras… (Dentro de lo positivo)

Si se trata de un amigo o familiar cercano será difícil que encuentres algo negativo en un día tan bonito para una persona que quieres, pero aun así, nuestras maquiavélicas mentes son capaces de encontrar algunas razones.

No todos somos rockefellers, por lo que si coinciden 2 o 3 bodas de amigos en la misma temporada, puedes tener más problemas para salir adelante económicamente que Grecia y Portugal juntos.

Dicen que en el amor no hay distancias, pero en las bodas sí. Tal vez la mujer de tu primo o el marido de tu amiga sean naturales de la otra punta de España, por lo que te tocará viajar.

Y sin duda, la resaca. Las resacas son difícilmente aguantables en esos días en los que no has bebido más porque no había nada más que beber.

Todo tiene solución con un poco de tiempo y espidifén.

Sólo te queda mirar las fotos del móvil al día siguiente y descubrir que todo está bien…¿no?

¡Suerte y a disfrutar!