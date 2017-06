Takashi Murakami, Mondrian o Warhol, artistas que han inspirado videoclips

La cultura del videoclip es un mundo de posibilidades infinitas, al igual que la de las portadas de los discos.

Si hace poco os hablábamos de la apropiación cultural, un fenómeno que adoptan ciertos artistas en sus vídeos o en sus performances, ahora investigamos el uso de obras de arte en este tipo de productor audiovisuales.

Muchos artistas recurren, en numerosas ocasiones, a incluir en sus clips ciertas influencias o inspiraciones de conocidos artistas como Takashi Murakami, Warhol o Mondrian.

A través de sus obras de arte, los cantantes plagian el estilo en sus videoclips incorporándolo como un método más de expresión y belleza.

Tal es la admiración de Pharrell Williams por este artista japonés que hasta le contrató para que animase el vídeo de It Girl.

El artista se encargó de incluir sus sus flores, sus caras felices y los motivos que le caracterizan en el videoclip.

Obra de Takashi Murakami /

Katy Perry y los cuadros de Mondrian

A Katy también parece que le gusta mucho eso de beber de influencias artísitcas. Como ejemplo el clip de This Is How We Do.

La californiana se inspira en los cuadros y las composiciones de Piet Mondrian para convertirse en una parte más de la obra.