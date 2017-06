No vayamos con rodeos. No vais a ver nada de The Last of Us 2 (presentado el año pasado), lo que nos dice que será carne de… ¿2019, quizás? De cualquier otro modo no tendría sentido su ausencia en este E3.

Por lo demás, el E3 de Sony ha sido calcadito al del año pasado. Casi todos los juegos repiten, con algo más de metraje, pero sin demasiada novedad a la vista.

Uncharted Lost Legacy

E3: Lo mejor de lo nuevo de Sony.

Algo más de gameplay para la Aventura de Naughty Dog que protagonizarán Chloe y Nadine y que llegará tan pronto como el 22 de Agosto a vuestras consolas. Una buena forma de empezar con el “pie derecho” la conferencia.

La primera expansión de Horizon traerá hielo



Aquí la tenéis, “The Frozen Wilds”, buena pinta, sin duda. También para este año.

Zombies y zombies-oso en “Days Gone”



Si algo tiene Sony son exclusivas de esas que venden consolas y, de momento, lleva tres de tres acertadas. Days Gone presentó acción a puño cerrado al más puro estilo “The Last of Us”, algo de infiltración y sigilo y lo que parece un modo “detective” que nos permite guiarnos en la aventura; amén, por supuesto, de un apartado gráfico que quita el hipo.

Nuevo Monster Hunter para PS4 y Xbox One

Lo que últimamente parecía una exclusiva de Nintendo ha irrumpido por fin en territorio comanche. Podéis y debéis esperar un empujón gráfico como el que veis en el video.



Ahora se entiende porque la lista filtrada de personajes de Marvel VS Capcom tenía un personaje de Monster Hunter… Capcom no da puntada sin hilo.

Shadow of the Colossus rehecho para PS4

Pues eso. Shadow of the Colossus, la obra maestra del Studio Japan, vuelto a montar desde cero por el estudio BluePoint. Si alguien no se lo ha pasado en PS2 casi puede esperar ya.



Kratos, ¡padre del año!

Nada que añadir a lo que dijimos el año pasado. Este juego vende consolas y seguro que a más de uno le hace cambiarse a “Pro”. Aquí tenéis el tráiler para que vayáis poniéndoos nerviosos.



Por supuesto, Detroit



https://www.youtube.com/watch?v=1MQLYroY2ys

Y un poquito de Spiderman



Por fin, con juego real en movimiento. Un sistema de telerañas para el desplazamiento que parece rápido, intuitivo y efectivo; partes en las que se premia el sigilo y combate imaginativo. No se podía esperar menos de la gente de ‘Insomniac’.

¿Qué os ha parecido?

No sabría deciros. La calidad está ahí. Uno no puede quejarse cuando ha visto en marcha juegos como God of War, Uncharted o Days Gone. Pero, salvando la novedad, Shadow of the Colossus, poca cosa había para hacer el E3 de 2017 de Sony más grande que el de 2016. Tengo una sensación de "deja vú", de calidad... pero "deja vú".