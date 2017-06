Axwell & Ingrosso llegan al número 1 de WDM con "I Love You"

Es realmente un gran placer, ver cómo la buena música es valorada como tal. En este caso, nos alegra francamente que una canción hermosa como I Love You, abandere nuestra lista durante estos siete días.

Hace unas semanas, hablabamos con Axwell y nos advertía de la gran cantidad de canciones que tenían listas, efectivamente tenía razón. El nuevo EP de Axwell & Ingrosso ya está en la calle y con él, el certificado de gran momento creativo por el que atraviesa el duo sueco.

Definitivamente Renegade es un tema infinito, del que no creo que me canse jamás, qué vocales, qué arreglos, qué bienvenida al verano..., esta gente juega en otra liga.

Axwell & Ingrosso llegan al número 1 con "I Love You".

Dawn, otro de los tracks incluidos, pertenece al reino de las melodías encantadas y es una de esas canciones capaz de sacar lo mejor de ti en cualquier momento del día.

How Do You Feel Right Now, también dentro del EP, deja más que clara su competencia en el sonido Big Room, un tema festivalero capaz de generar el máximo nivel de energia por metro cuadrado.

Por último "More Than You Know", otra de esas composiciones sónicas por las que vale la pena haberse dedicado a la música todos estos años. Qué maravilla!!

Ahora entiendo porqué Ami Thompson, su manager, anuncio en Twitter que 2017 iba a ser un gran año de música para Axwell & Ingrosso.

Escucha aquí el programa completo.