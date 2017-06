Justin Bieber y el ‘botellazo’ por Despacito

La versión remix de Justin Bieber que mezclaba su inglés con el castellano de Luis Fonsi y Daddy Yankee en Despacito se ha convertido en un éxito mundial pero no todo está siendo alegría y emoción en torno a esta canción.

Hace unas semanas el canadiense ya se vió en un aprieto al demostrar que no se sabe la letra del propio tema que firma usando para ello poquito, dorito, mojito y papapapa blah blah blah.

El canadiense ha reconocido que el estribillo no es nada fácil de cantar (y mucho menos en un idioma que no es el suyo) así que en una de sus últimas actuaciones durante el Festival Summerburst se negó a interpretarla.

Y eso que miles de jóvenes se lo pedían a gritos pero no hubo manera de convencerlo: "No puedo hacer Despacito. No me la sé".

La situación se desmadró entonces cuando alguien, suponemos que enfadado por la negativa, decidió lanzarle una botella de agua que Bieber esquivó.

De haber quitado la cabeza como dice la canción, Despacito, se hubiera llevado un buen botellazo en toda la cara.

Escucha Despacito y otros éxitos del momento en LOS40 Latin, la radio con la mejor música latina actual.