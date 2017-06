6 razones que explican por qué Maggie Lindemann es la nueva musa del pop millennial y viral

Se llama Maggie Lindemann, tiene 18 años, un aire a Selena Gomez (aunque ella preferiría a Angelina Jolie, a quien rinde homenaje con sus cejas gruesas y sus retratos) y una voz pop de factura profesional que se ha colado en las listas oficiales de singles de EE UU y le ha proporcionado su primer contrato discográfico con 300 Entertainment, el sello donde está Migos.

Pero además esta texana de melena oscura tiene un perfil de Instagram repleto de selfies, poses y música (allí conviven imágenes de sus ídolos, como Lana del Rey, a vídeos donde interpreta versiones o sus propias canciones) al que siguen más de 2 millones de followers.

Y una página de YouTube (24 millones de reproducciones) donde muestra que las redes sociales no tienen secretos para ella y donde igual canta un tema conmovedor, que dedica 10 minutos a explicar de qué color del arco iris se teñíría el pelo (elegiría morado, por cierto) o cuál es su programa de televisión favorito (y en ambos casos, logra que el vídeo sea viral).

Precisamente fue a uno de sus muros sociales al que el cazatalentos Gerald Tennison, ahora su manager, se asomó en busca de voces nuevas.

Ahora, su carrera musical despega a ritmo de singles: en 2015 lanzo Knocking on your heart, que entró en las listas de iTunes alternativas; después llegaron Couple of kids o Things, que también destacó en Spotify. Y una cover del tema de Rihanna Love on the brain.

El pasado septiembre, el tema Pretty Girl la situó en el número 4 de la lista Next Big Sound chart de EE UU, que reconoce a los artistas y sencillos revelación, y, ademas, le sirvió como tarjeta de presentación.

"Puedes verme haciendo una peineta al mundo (...) porque no soy únicamente una chica mona", indica el tema con el que hace referencia a quienes te juzgan solo por tu imagen y por lo que dices en internet.

