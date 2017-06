¿Qué personalidad debes tener para ganar un reality?

Nos encontramos ante el perfil estrella de todo reality, el choni. Para serlo hay que llevarlo en la sangre, no todos nacen con este don. Si te gusta Ylenia, Belén Esteban es para ti lo que para Terelu es una porra, o simplemente el fucsia es tu color preferido: enhorabuena, eres todo/a un/a choni.

Pero ojo, no siempre triunfa el método poligonero, puedes cansar a la sabia audiencia y salir más pronto del programa que Tamara Falcó de una conferencia sobre física cuántica. No seas excesivo, eso agobia y te lanza a la expulsión. Y sino que se lo digan a Bea, la legionaria o a Ylenia, y eso que esta última es todo un reclamo televisivo.

Este es un animal televisivo que no siempre gana pero si lo hace se marca un Bigote Arrocet con éxito. El truco consiste en pasar desapercibido/a, ser parte de la decoración del estudio y que ni tus propios compañeros sepan de tu existencia. Si no se dan cuenta de que existes no pensarán ni en nominarte y si en las últimas semanas te camelas a la audiencia (con un poquito de drama) matarás dos pájaros de un tiro: evitas las nominaciones y pasas a la final adorado/a por el público.

Con esta estrategia correrás muchos riesgos pero si te sale bien mínimo vivirás del cuento un par de mesecillos (cobrarás igual).

Una estrategia vencedora

Pensar en un reality te dará ventajas, y lo sabes. Mientras el grupo de los chonis discuten porque quieren ayunar durante la Semana Santa para invertir la paga semanal -casualmente- en tabaco y, los dramáticos se están tatuando el nombre de su amado con la aguja del compás, tú estarás pensando en cómo ganar. Es fácil debes llevarte bien con todos y poner en contra del grupo a los más fuertes, echa a los que te hagan sombra, nunca a los que sean insignificantes. Y sino que se lo digan a Pepe Herrero.

El edredonning