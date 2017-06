Brad Pitt pide perdón a Jennifer Aniston... 12 años después

La terapia a la que se está sometiendo Brad Pitt desde que se separó de Angelina Jolie está dando unos resultados... sorprendentes.

Además de propiciar que confesara públicamente sus problemas con el alcohol, a los que atribuye el final de su relación ("No recuerdo ni un solo día desde que salí de la universidad en el que no hubiera estado bebiendo o me hubiera tomado algo", admitió en una entrevista), la revista Life & Style asegura ahora que el actor ha pedido perdón a Jennifer Aniston.

Jennifer y Brad protagonizaron, entre 1998 y 2005, una de las relaciones más envidiadas y, aparentemente, perfectas de Hollywood.