Laura Escanes cambia de look tras su boda con Risto Mejide

Laura Escanes es una mujer felizmente casada. Es algo que podemos decir desde el pasado 20 de mayo cuando, por fin, le dio el ‘sí quiero’ a Risto Mejide cerrando bocas a todos los que no daban ni un duro por esta pareja.

Desde entonces no ha parado de publicar fotos de aquel día tan especial para ella demostrando que los suyos estaban con ella y su decisión de casarse la llenaba de alegría.

Poco más hemos sabido de ella en las redes sociales desde entonces salvo que ha cambiado de look. Con estos calores son muchas las que están optando por cortarse el pelo y aunque no ha sido tan drástica como Katy Perry sí se ha deshecho de su larga melena.

Aunque en un principio confesó que sentía “rara”, en el Instagrama stories que publicó, lo cierto es que parece que está contenta con el resultado.

No tan contenta debe de estar con el que presume de haber sido su ex, Ferrán Regaña. El joven que dice haber mantenido una relación de más de dos años con ella parece amigo de las provocaciones.

Ha publicado una foto en la que sale mostrando una caja del perfume que Risto y Laura regalaron en su boda. Una creación específica para la boda que sólo poseen los invitados.

Aunque ahora no podemos ver ningún mensaje junto a la foto, los usuarios aseguran que había escrito: “Pensabais que no iba a tener una??? Dadle las gracias a Laura por enviármelo con tanta celeridad. Aunque en su piel perdura mi olor”.

Si lo hizo, parece que se arrepintió y lo acabó borrando, lo que está claro es que no está dispuesto a olvidarse de su ex aunque seguro que Risto no está preocupado.

Y eso que no es la primera vez que Regaña sale en escena para hablar de su relación. Ya el pasado noviembre publicaba esta foto en la que “hacer previsiones es jodido, sobre todo si tienen que ver con el futuro”.