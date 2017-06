¿Cómo es la vida de Manel Navarro después de Eurovisión?

Un mes después de su actuación en el Festival de Eurovisión, Manel Navarro aterriza en Radiotubers, ya con las aguas más tranquilas.

Sin lugar a dudas, ya no es el mismo chaval de Sabadell que se preparaba para representar a España en Kiev con su Do It For Your Lover.

Durante varias semanas fue el centro de la polémica: desde su elección como representante, hasta el famoso gallo que tanto se le ha recriminado.

Tuve muy mala suerte. En ningún ensayo me había salido un gallo.

Y como todo error mediático del siglo XXI, el patinazo musical se convirtió en meme. El catalán recibió un aluvión de críticas, pero también mensajes de ánimo.

Me encantaron todos, pero el que más ilusión me hizo fue el de mi padre. Me dijo que no me desanimara y que ambos sabíamos que yo sirvo para esto.

Como no hay mal que por bien no venga, Manel tiene claro que todo ha servido para empezar de cero. Este renacimiento ya tiene single: Keep On Falling.

Su empeño por demostrar que lo de Eurovisión fue sólo un fallo circunstancial también le ha llevado a imitar al que confiesa que es su ídolo: Ed Sheeran.

Por eso, en Radiotubers no se ha escapado de volver a versionarnos alguna canción del inglés y, para variar, el Despacito de Luis Fonsi.