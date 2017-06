“El bullying hizo que me odiara a mí misma”

Ya está en las librerías Y Luego Ganas Tú, 5 historias sobre el bullying de nuestras radiotubers Andrea Compton y María Herrejón, en colaboración con Jedet Sánchez, Javier Ruescas y Manu Carbajo.

Después de que Andrea y Jedet compartieran con nosotros las situaciones de acoso que han vivido y que les han llevado a escribir este libro, María Herrejón también pone su granito de arena compartiendo su historia.

Prácticamente desde los 7 años, muchos intentaban que yo me sintiera mal con mi físico. Me insultaban, me amenazaban...

Echando la vista atrás y repasando el diario al que le confesaba todo, Herrejón reflexiona sobre las posibles causas del rechazo que sufrió:

Yo nunca he seguido las normas ni me dejaba dominar por nadie, y hay gente que no acepta un no por respuesta.