Backstreet Boys y Demi Lovato hacen un ‘Bieber-Despacito’

Ni a Backstreet Boys ni a Demi Lovato les ha salido demasiado bien la versión del Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee pero sus fans al menos se lo han perdonado.

Ni los seguidores de la boyband ni los 'lovatics' se han mostrado tan duros con ambos artistas como lo fueron con Justin Bieber cuando se olvidó la letra del éxito del momento (lanzamiento de botella incluido).

Pero claro, Bieber es responsable del remix de la canción y para Backstreet Boys y Demi Lovato probablemente fuera la primera vez que se 'enfrentaban' a la canción.

BSB asumió el reto del periodista Enrique Santos en el programa On the move de iHeartRadio latino pero la canción no les salió demasiado bien (Kevin Richardson de hecho casi no separó los labios para cantar).

Demi Lovato, por su parte, prefirió las redes sociales para subir su particular versión. Móvil en mano (suponemos que consultando la letra) se lanzó a imitar a Fonsi pero el estribillo en castellano le arrancó una carcajada...