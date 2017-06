Adele o Rita Ora, heroínas en el incendio de Londres

Tras los atentados terroristas ahora Londres tiene que lidiar con una nueva tragedia, el incendio de la Torre Grenfell, un edificio residencial que se ha quemado y ha dejado una cifra de 17 muertos que puede seguir subiendo cuando levanten los escombros.

El incendio se produjo de madrugada por lo que muchos vecinos tardaron en enterarse porque estaban durmiendo. No fue el caso de la comunidad musulmana que residía en el edificio que, en pleno Ramadán fueron los primeros en darse cuenta de lo que estaba sucediendo y fueron despertando a sus vecinos.

Fueron muchos los que se acercaron al edificio para ayudar en lo que fuera posible y entre ellos Adele y su marido, Simon Konecki.

Se acercaron a mostrar su apoyo a los afectados y echar un cable en lo que hiciera falta y, claro, teniendo en cuenta su popularidad, en seguida empezaron a circular por redes fotografías que ponían de manifiesto su presencia en el lugar de los hechos.

Los mensajes alabando el gesto de la cantante se fueron multiplicando y sus fans no podían sentirse más orgullosos de ella que, como mostraba su rostro, estaba muy afectada por lo que estaba viviendo.

No fue la única. Rita Ora, también se acercó y estuvo ayudando en el transporte de agua para los vecinos afectados.

“Este es mi barrio”, contaba en redes sociales, “no puedo creer que esto esté sucediendo. Mis oraciones están con todos los afectados. Mi corazón late rápido. Yo solía jugar en ese bloque, quiero hacer todo lo que pueda para ayudar”.

Los bomberos y demás autoridades siguen trabajando en la zona aunque no quedan muchas esperanzas de encontrar a nadie con vida lo que indica que en las próximas horas el número de víctimas aumente a medida que se vayan retirando los escombros.

El chef Jamie Oliver ofreció menús a los afectados y son muchos los artistas que se han solidarizado con las víctimas y han mostrado su apoyo en las redes sociales.

Naughty Boy o Ed Sheeran pedían colaboración y nos mostraban imágenes de los londinenses volcados con los afectados.

Powerful when people come 2getha.. 210 Latimer Road right now.. we donated baby clothes nappys & toiletries.. give if u can 🌎🙏🏽 #Grenfell pic.twitter.com/YJ6I3nwnTI — Naughty Boy (@NaughtyBoyMusic) 14 de junio de 2017

Or any of these locations. Please give anything x Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 14 de Jun de 2017 a la(s) 10:13 PDT

My thoughts today are with those affected by Grenfell Tower. Here is how you can help- https://t.co/R9KehsAQlZ x — Ellie Goulding (@elliegoulding) 15 de junio de 2017

Horrifying news to wake up to this morning in London. My thoughts and prayers are with all the victims xxxx — Sam Smith (@samsmithworld) 14 de junio de 2017