Monarchy llenan de estilo la pista de baile con “Hula Hoop 8000”

Aunque Ra Black y Andrew Armstrong son australianos y han vivido durante mucho tiempo en Inglaterra, a Monarchy ya la podíamos considerar como una banda española por sus constantes visitas y la gran acogida que siempre han tenido sus conciertos en el país.

Ahora esa relación se ha consumado porque hace unos meses que el dúo ha hizo las maletas para vivir en Madrid y fichar por Warner Music, que serán quienes publiquen su próximo disco con grandes expectativas en toda Europa.

2016👋🏼 Pic by @yr_adrian at @palenciasonora Una publicación compartida de Monarchy (@monarchysound) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 6:47 PST

Ese nuevo trabajo del arrebatador dúo supondrá el inicio de una nueva etapa, y el primer paso es “Hula Hoop 8000”, una deliciosa canción que demuestra que el baile no está reñido con la sofisticación y la elegancia. Así suena el tema que les convierte en la mejor actualización del sonido de bandas como Pet Shop Boys.

En “Hula Hoop 8000” hay una evidente querencia por el pop electrónico, pero también por la música negra. Y no es casualidad tal y como me cuenta Ra vía email: “Cuando era niño solía escapar de mi realidad escuchando un montón de funk de los años 80, cosas de Sly and The Family Stone, Stevie Wonder o Prince. De alguna forma siempre quise hacer música que me hiciera sentir nuevamente como aquel chaval, pero a menudo me debato entre eso y crear algo sincero con mis propias vivencias como ser humano. Con “Hula Hoop 8000” estoy muy contento porque hemos logrado que sea autenticidad y a la vez fantasía”.

Yendo al concepto detrás del sonido de la canción, Andrew siempre pensó en ella como algo “muy juguetón”. “Me gustaba imaginarla como niños dando palmas, jugando en el patio del colegio. A partir de ahí queríamos que los coros explotaran con mucha energía, porque es lo que pide la letra: La vida era normal hasta que llegó una chica con un hula hoop y todos nos volvimos locos. Eso explica esos sintetizadores que centellean durante toda la canción”.

En realidad la canción va más allá del juego de niños, ya que habla del poder que ejerce la excitación y el deseo carnal sobre el ser humano. “Un enganche que me evocaba algo tan hipnótico como la oscilación de un hula hoop”, confiesa Ra en la nota de prensa del single.

Con ellos todos los detalles están cuidados al milímetro, incluida la futurista portada de “Hula Hoop 8000”, diseñada por Kidmograph, director de arte que ha trabajado con artistas como Kanye West, Bruno Mars, Frank Ocean o The Strokes. Su trabajo evoca el punto de partida “de una noche eterna”. Para la mezcla y masterización de la canción, Monarchy trabajaron con Geof Swaff (Liam Gallagher, Kasabian, Duran Duran) y Stuart Hawkes (Rudimental, Disclosure, Ed Sheeran).

“Hula Hoop 8000” estará disponible en plataformas digitales desde este viernes 16 de junio. A partir de aquí a Monarchy solo les ocurrirán grandes cosas, aunque ellos ya están acostumbrados tras sorprender a la crítica mundial con sus dos primeros discos, realizar remezclas para Lady Gaga, Ellie Goulding o Jamiroquai, y ofrecer conciertos en salas y festivales de Berlín, Nueva York, París, Londres, México o Madrid.