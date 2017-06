¿Por qué no hay suficientes canciones pop feministas en 2017?

La autora feminista Kat George afirmaba en el portal musical Noisey que 2014 era definitivamente el año en que el feminismo llegó al pop.

Y, efectivamente, un género tan poderoso como el pop debería ser un vehículo fantástico para el movimiento y para trasladar un mensaje de igualdad entre los jóvenes.

Artistas como Nicki Minaj, Beyoncé, Taylor Swift, Jennifer Lopez o Ariana Grande habían publicado en 2014 canciones-lanza a favor del empoderamiento femenino. Pero... ¿ha continuado esta tendencia? ¿qué pasa en 2017? ¿encontramos suficientes referencias feministas en el pop actual?

LA MÚSICA FEMINISTA EN 2017

En Liability, una de las nuevas canciones de Lorde, la artista neozelandesa trata un tema principal al abordar la historia de una chica con la que rompen por tener sueños y ambiciones demasiado grandes. Una situación a la que se enfrentan a diario muchas mujeres.

Como ella, otras artistas han denunciado actitudes machistas en sus letras este año. Katy Perry lo hizo con uno de sus singles más recientes, Bon Appétit. Tanto en la canción como en el videoclip, la artista californiana se presenta como un trozo de carne, siendo cocinada, condimentada y servida como tal.

La imaginería gastronómica de Bon Appétit está en línea con la exploración de la liberación sexual de la artista. Podría considerarse una crítica a la objetificación de la mujer en la industria musical.

Dua Lipa también cuenta con varios singles liberadores como Blow Your Mind (Mwah). El tema está incluido en su disco de debut, recientemente editado. A través de Blow Your Mind, la joven cantante británica canaliza su espíritu independiente que deja claro que ella no es la chica de nadie.

Por su parte, Mary J. Blige publicaba el pasado abril un álbum conceptual titulado Strength of a woman, centrado en reivindicar el papel de la mujer en el R&B. La sueca Zara Larsson buscaba con su single So Good empoderar a las mujeres jóvenes.

Sin embargo, y a pesar de que las estrellas del pop femenino están dominando la industria de la música en la actualidad, no parece que este año esté siendo particularmente prolífico en cuanto a canciones con mensajes feministas se refiere. ¿Por qué?

¿Dónde están las canciones feministas de 2017? Ilustración de Red_buffon para iStock. Hablamos con Beatriz Serrano, periodista y autora de gran cantidad de artículos feministas en Buzzfeed. ¿Te viene a la cabeza alguna canción pop reciente que haga frente al machismo? Las que me vienen a la mente con un mensaje más Girl Power (That's my girl de Fifht Armony o Dangerous woman de Ariana Grande) son de 2016, de todas formas, creo que tenemos un buen elenco de popstars (Beyoncé, Ariana Grande, Lady Gaga o incluso Taylor Swift o Katy Perry a pesar de su feminismo blanco) que siguen lanzando un buen mensaje al mundo a día de hoy. ¿Por qué crees que podemos contar con los dedos de una mano las canciones pop feministas lanzadas en los últimos seis meses? Mmm... no lo veo totalmente así. Creo que Beyoncé, en 2014, con su disco Beyoncé, el discurso de Chimamanda Ngozi Anichie dentro de uno de sus pepinazos y su aparición en los MTV Music Awards con la palabra FEMINISTA en pantalla hizo algo muy disruptivo y rompedor y puso sus cartas sobre la mesa. Abrió una conversación: ¿qué pasa con las mujeres?. Sin embargo, que las canciones de ahora no tengan la letra de 'Malo' de Bebe no quieren decir que se hayan alejado de la conciencia feminista de entonces, sino que han evolucionado. Veo a artistas como Selena Gómez, Ariana Grande, Lady Gaga o Beyoncé concienciadas con la causa, dando unas respuestas increíbles en entrevistas y siendo inspiradoras para un montón de mujeres, muchas de ellas adolescentes, que las siguen. ¿Podría ser la música pop una buena herramienta para luchar por la igualdad entre hombres y mujeres? Para mí la música pop tiene nombre de mujer: Madonna, Cher, Britney, Christina Aguilera, Mariah Carey, Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, Ariana Grande, Selena Gómez, Lorde, Nicki Minaj, J. Lo, Kesha. Es un universo femenino, las mujeres, las estrellas del pop, son relevantes e importantes, mueven a millones de personas y les hacen sentir cosas a través de algo que parece muy ligero y fácil de masticar: la radiofórmula. Que estas mujeres lancen un mensaje de "aquí estoy yo y estas son mis reglas" es magnífico y empodarente. Como decían en Spiderman "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" y me alegra infinito ver a Katy Perry reconociendo su error en cuanto a apropiación cultural, a Taylor Swift apoyando a Kesha, a Beyoncé creando conversación sobre los feminismos negros o a Lady Gaga nominada al Oscar por una canción que trata sobre las violaciones en el campus. Están utilizando bien su poder. Pueden cometer errores, como todas, pero van por el buen camino.

UN FUTURO PROMETEDOR

Aún quedan seis meses de 2017 para lanzar canciones que estimulen un discurso sobre la igualdad.

"Hay mucho por hacer, vivimos en un mundo machista y el mundo de la música no es ajeno a eso, pero creo que estas mujeres están concienciadas y están concienciando, definitivamente veo un cambio", nos cuenta Serrano.

"En el momento en el que Taylor Swift se queja en una entrevista de que siempre le están preguntando por qué canta sobre exnovios y relaciones a ella y no a Bruno Mars o al cantante de Maroon 5, hay un cambio. Y creo que lo seguirá habiendo. Mientras la conversación siga sobre la mesa y las mujeres sigamos luchando se seguirá notando", concluye la periodista.

Chicas, chicos, cantantes, cantautoras y cantautores. Necesitamos canciones cargadas de esperanza. Es preciso plantear los problemas y las soluciones para construir una sociedad igualitaria.

Se buscan canciones feministas que puedan ser los himnos de 2017. Así que por favor, si conoces alguna, ¡queremos escucharla! ❤