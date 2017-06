C. Tangana: 40 cosas sobre el autor de 'Mala Mujer' que, seguramente, ni te imaginas

C. Tangana (en realidad, Antón Álvarez Alfaro) es el artista de Mala mujer, ese tema que ha entrado como un cohete en las listas de singles llenándolas de sabor latino de nueva era y unas gotitas de autotune (sí, esas que tanto gustan en la escena trapera donde muchos le asimilan).

Pero este madrileño de 26 años, que asegura llevar una década haciendo música, antes fue el rapero Crema, miembro de Agorazein, hipnotizante pareja de videoclip con la flamenca Rosalía (en Llámame más tarde o Antes de morirme) y, según muchos, prometedora estrella del trap español (aunque el prefiere definir su estilo simplemente como "pop").

Hemos aprovechado su visita a LOS40 para que nos responda a nuestro cuestionario rápido con 40 cuestiones triviales (y, algunas, un poco locas). Y esto hemos sacado en claro.



1. ¿Pizza o o sushi?

Ultimamente, sushi

2. ¿Tú último empleo antes de comenzar en la música fue...?

En la editorial Anaya. ¿Que hacías allí? Pasar las horas muertas, disimular

3. ¿Tu serie de televisión favorita?

Farmacia de guardia

4. ¿Cuánto tiempo echas en el gym?

Menos del que debería. ¿Vas todos los días? No voy todos los días, no hay media.

5. ¿Una canción que te hubiera gustado haber escrito a ti?

Like a Rolling Stone de Bob Dylan

6. ¿Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias...?

Ninguno absolutamente.

7. ¿Tu última resaca fue…?

Hoy



8. ¿El meme que te ha hecho reír más?

Hay un meme mío como Stingy que circula por ahí

"c.tangana se parece a un personaje de lazy town que no me acuerdo como se llama, ese que decía que todo era suyo xD" pic.twitter.com/loPYVd4W5q — Carlos (@carlosrodrih) 24 de enero de 2017

9. ¿Qué disco escondes cuando llega alguien a casa?

Cuanto más friki sea, más orgulloso me siento.

10. ¿Y cuál es tu gusto más friki?

Soy muy fan de Joe Crepúsculo. Uno de sus mejores fans en España, de hecho.

11. Una prenda de ropa para sentirte flexy (vacilón).

Con voy hoy: con chándal, Adidas...

12. Lo mas caro que tienes en tu casa es…

La tarjeta de sonido. Ah, no, que ya no está en casa. ¡El ordenador!

13. Tus amigos te llaman…

Pucho. Bueno y de más formas: Tangui, Tony... ¡c*brón a veces!

14. ¿Y lo de C. Tangana?

Lo de Tangana viene de un verano que tuve un conflicto. Tengo un álbum que habla de ello.

15. ¿Rihanna o Beyoncé?

Beyoncé mil veces. Beyoncé es la reina del mundo.

16. Y en España… ¿Rosalía o Carlotta Cosials, de Hinds?

Rosalía.

17. El libro que más has recomendado a tus amigos es...

Una novela de ajedrez de Stefan Zweig

18. ¿Cómo le explicarías a los amigos de tus padres qué tipo de música haces?

Hago pop ¿Y al resto? A todos, pop.

19. Un artista que, de no haber existido, tal vez la música de C. Tangana no sería así.

Sticky M.A

20. ¿Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat?

Antes Snapchat; ahora, Instagram

21. Lo último que no te ha dejado dormir ha sido…

Un dolor de cabeza.

22. ¿Perro, gato, animal dómestico …?

Suficiente animal soy yo como para tener algo

23. La última vez que te enamoraste fue…

Hace un año y medio o dos años ¿Tienes pareja? Esa no te la voy a contestar

24. ¿Eres follower de Dios o crees que es un fake?

Si Dios tuviera una cuenta, le seguiría.

25. ¿Una película que te hubiera gustado protagonizar?

Arrebato.