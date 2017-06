Sigala y Ella Eyre - Came here for love [2017]

El dj y productor Sigala ha contado con la vocalista Ella Eyre para su nuevo tema, Came here for love, que cuenta con este videoclip tan colorista rodado en México.

Came here for love es la apuesta musical del artista británico para este verano.

Sigala, cuyo verdadero nombre es Bruce Fielder, ha colaborado con gran número de artistas durante los últimos dos años. Hablamos de gente como Craig David, John Newman o Nile Rodgers.

La londinense Ella Eyre le aporta a Came here for love su increíble voz quebrada. La artista ya ha participado en Waiting All Night de Rudimental o junto a Naughty Boy y Wiz Khalifa en Think About It.