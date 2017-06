Ari Bradshaw: “Somos un país cotilla y que siga siendo así”

#1. CARRIE BRADSHAW.

Tengo un alter ego virtual que es Ari Bradshaw y siempre he jugado como a que yo soy su prima, siempre he contado que era su prima castiza.

Ella era como la pija y yo la periodista de veradad, la que tiene un sueldo de mierda a la que no le regalan los Manolos.

Yo era como que le tenía cariño porque me gustaba la serie pero ya es como que le tengo un cariño familiar.

Fue como un referente en su época, entiendo que ahora se ha quedado anticuada y ya no conectas tanto pero cuando yo estaba estudiando periodismo decía ‘jo, cómo molaría ser así’, aunque siempre fui consciente de que eso no iba a pasar.

#2. FRIENDS.

Es mi serie favorita sobre todas las cosas. Es totalmente generacional. Tengo un recuerdo especial porque era la época del VHS y tenía una amiga de mi hermano que nos la grababa y mi madre y yo le pedíamos que nos la grabase en las cintas LP porque nos fundíamos la cinta y la veíamos toda seguida.

Es la serie que yo me sigo poniendo y para mí que ahora esté en Netflix, es lo más.

#3. OPERACIÓN TRIUNFO.

Cuando escribí el libro estaba en pleno fervor el Reencuentro entonces me pareció una bonita forma de englobar una generación que fuimos mucho los fans de OT, quizás no hasta el nivel que lo llevó yo que fui presidenta del club de fans de Bisbal en Madrid durante un tiempo hasta que me lo quitaron porque tenía que hacer selectividad y no le podía dedicar tiempo pero es verdad que para mí es muy generacional.

Todas mis amigas éramos fans y creo que hay mucha gente que se siente identificada con eso.

#4. CHENOA.

Quería dedicarle el libro para poner: ‘Para Chenoa porque no fue cobra’, porque yo defiendo que no hubo cobra.

Yo sigo escuchando a Bisbal a muerte pero también soy chenoísta. Yo viví la fase en la que ser de Chenoa y de Bisbal era posible, no había dos bandos porque estaban juntos y era como algo muy bonito.

Hoy en día me confieso chenoista porque de hecho vive cerca de mi casa y siempre pienso ‘ay, ojalá me la encuentre’ para gritarle lo mismo que le grita América.

Le he enviado el libro y estoy todos los días mirando su Instagram en plan a ver si dice algo, a ver si le parece un bonito homenaje. Pero a lo mejor lo ha leído o no lo ha leído y dice ‘yo que sé, tampoco me parece tan guay’.

#5. EUROVISIÓN.

Todos los años lo comento. Me di cuenta el año de Chiqui Chiqui que a la gente le hacía como mucha gracia lo que yo comentaba de Eurovisión pero yo no tengo ni idea.

A todos mis amigos les gusta ver todas las semifinales, conocerse todas las canciones para cuando llega el día del Festival pero yo no, yo llego ese día como de nuevas, pero me hace mucha gracia. Y comentarlo por twitter que no me lo quite nadie.

Este año lo disfruté menos porque a Manel Navarro lo conozco personalmente y sufrí un poquito. Sé que se lo ha trabajado mucho y me dio mucha pena.

Yo le sigo desde hace como 3 o 4 años, le seguía en su Instagram porque me encantaban los covers que hacía y nunca ha soltado un gallo y los nervios…yo que sé, me dio mucha pena.

#6. NUEVA YORK.

Cuando era pequeña tenía unos 12 años y tenía que hacer un trabajo de un país y elegí Estados Unidos de manera aleatorio. Empecé a buscar cosas en la enciclopedia (entonces no teníamos google) y como que me empezó a fascinar y me entró una obsesión con Nueva York que a día de hoy aún no se me ha quitado.

Fui una vez y me dijo mi marido, ‘bueno, ya has cumplido tu sueño, querías ir a Nueva York’ y yo era como ‘no, no, ahora el sueño es volver’.

Mi llegada no fue tanto como la de América a Nueva York pero más o menos. Cuando llego a Times Square es como ‘es que estoy en el centro del mundo’. Me encanta.

#7. COMIDA BASURA.

Hay una oda a la patata deluxe de McDonald's que solo se vende en España. Cuando he ido a Estados Unidos la he pedido y no tienen y te duele.

Al final una persona de 26 años no tiene tanto dinero como para irse de restaurantes caros, sobre todo alguien que tiene un trabajo precario como el de América.

Y me gustaba que en lugar de encontrarse siempre en un bar lo hicieran en el McDonald's, es como un sitio al que puedes recurrir siempre.

Yo que he trabajado haciendo rutas gastronómicas, a lo mejor me iba a hacer una de restaurantes Michelin y cuando volvía lo que me apetecía era una hamburguesa del McDonald's que para mí es como una categoría diferente.

#8. ‘HAPPY END’.

Hago de vez en cuando alguna referencia a las novelas románticas de los 90 y de principios de los 2000 y pensaba, ‘es que ya no hay películas románticas como las de antes’. Ahora ya no te encuentras un Serendipity en el cine o un Mientras dormías. Están consideradas cine cutre pero es que somos muchos los fans y las ponen en la tele y todo el mundo las ve.

Me apetecía un final feliz porque los libros que no acaban bien como que te tocan más y son más recomendados pero dije ‘me da igual, que lo recomienden menos pero quiero un final feliz, que se lo ha ganado la muchacha’.

#9. AMOR DE PELÍCULA CON UN CHICO A LO 'BACKSTREET BOYS’.

La gente me ha preguntado qué pensará mi marido de esto porque parece que estoy un poco enamorada del chico y es como un ser perfecto. Pero yo creo que es perfecto porque no le hemos visto mucho en acción, le hemos visto poquito y no ha dado tiempo a conocer sus defectos que seguro que los hay.

Pero de eso van las novelas románticas, sabemos poco de él pero es todo maravilloso.

Antes de Operación Triunfo fui fan de los Backstreet Boys, por eso está esa referencia. Yo me lo imagino como al Nick Carter que me enamoró a mí con 15 años pero que se ha hecho mayor no como el Nick Carter que es ahora sino como el que yo pensaba que iba a ser. Ese rollo americano mono, soy guapo pero no soy malo.

#10. Malasaña.

Igual es super generacional pero vivas donde vivas lo concibes como un sitio en el que conviven sitios como de toda la vida con otros más modernos. Quería hacer un pequeño guiño para que la gente situase bien.

Me hacía gracia porque yo soy de Móstoles y cuando me vine a Madrid estaba obsesionada con irme a Malasaña hasta que vi los precios de los alquileres. Cuando nos mudamos a Madrid todos queremos mudarnos a Malasaña y luego nos vamos dando cuenta de que a lo mejor no es lo que buscamos.