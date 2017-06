Dónde disfrutar del sexo este verano sin morir en el intento

Que lo metamos en esta lista no quiere decir que te estemos animando a colarte de noche en la piscina de tu urbanización o a saltar la valla de la de tu barrio, en absoluto, pero es eso o que te quedes más solo que Jennifer Aninston cuando le dejó Brad Pitt, tú sabrás.

En la pisci debes tener cuidado. Si te vas a la parte profunda puede parecer que estés preparando la próxima actuación del equipo de natación sincronizada de los JJOO y ese no es el objetivo. Debes disfrutar y refrescarte a la vez, suena bien, ¿verdad?

Resulta que tu abuela Marisa a sus 83 años se ha ido de vacaciones con el Inserso a Palma de Mallorca, porque es muy moderna y le va la marcha, y claro su casa está vacía. Ella que fue muy precavida, acaba de instalar un equipo de aire acondicionado silencioso que convierte su casa en un iglú mientras media ciudad se cuece como una langosta en la paella. Tú lo sabes y vas a aprovecharlo, llevarás a tu pareja a su casa para pasar una cómoda velada y tener una noche de sexo de lo más gustosa.

Ojo, revisa que la yaya no haya instalado una alarma con cámara 24 horas incluida y luego te lleves la sorpresa de verte en una de esas páginas de porno amateur, ¡la venganza se sirve fresquita!

Low cost: en el portal de tu casa

Sabemos que no todos contamos con la misma cuenta corriente y el verano exige que tus ahorros no se vean evaporados antes de llegar las vacaciones de Torremolinos. Así que ya sabes, el portal de tu casa es un lugar fresquito y casi siempre poco concurrido. Hombre, no te recomendamos que se te ocurra ir con tu pareja a las siete de la tarde y que tu vecina del quinto se encuentre con la escenita mientras su niña de 9 años le pregunta que qué es eso tan largo que te sale de debajo de la tripa: ¡no, escenitas aquí no!

Otro dato a tener en cuenta en estos casos es usar las plantas más altas del edificio: si vas a los rellanos del noveno difícilmente bajen por las escaleras, ahora si eliges el del primero…

El morboso: en tú trabajo

Que todos hemos soñado con montárnoslo en la mesa de la oficina es un hecho, y que ninguno lo reconocemos también. Vamos a quitarnos prejuicios y reconoce que te encantaría echar abajo todo lo que tienes en la mesa y montártelo ahí mismo. Pero cuidado, espérate a que quede vacía y no haya nadie y, vigila que no haya cámaras. Si te pillan no hay San Pancracio que te libre de aparecer en las listas del INEM. El deportista: en el gimnasio Es un hecho que te apasiona el deporte y, el CrossFit desde que lo descubriste es tu nueva forma de vida. Por ello, te vamos a proponer un nuevo espacio donde llevarte a tu pareja, o rollo, para tener un buen rato de placer: el gimnasio. Sí, en verano estos centros están más vacíos que la misa de doce un domingo en el barrio más cool de tu ciudad. Así que a partir de las ocho de la tarde aprovecha y entre máquina y máquina empieza a hacer bien de ejercicio. ¡Ay! El millonario: en la azotea Sí, los ricos también tienen sexo y te puede tocar a ti uno de ellos. Si conoces una noche de verano a un jeque árabe o a una importante empresaria del panorama nacional, seguramente te verás en plena madrugada en una azotea a 400 metros sobre la ciudad y probando posturas imposibles con unas vistas increíbles de la ciudad, ¿aparecerá tu Christian Grey? Los deberes ya los hemos hecho, ahora está en ti probar esta lista con toda la gente que conozcas este verano. Meses tienes por delante y días de calor también. Lo que tienes que tachar desde ya son lugares como el coche, que se puede calentar más que una freidora de un fast food, y tu casa que seguramente alcance los 40 grados a la sombra, porque claro eres mortal y el aire acondicionado para ti es como para Britney broncearse: un imposible. Ya sabéis, ¡a pasarlo bien!