¡Jason Derulo atrapa el número 1 de LOS40 con ‘Swalla’!

Dadas sus dotes casi acrobáticas de bailarín no hay que sorprenderse de esta portentosa pitueta: tras un salto de cinco posiciones, adelantando a otros favoritos, Jason Derulo se ha hecho con el número 1 de LOS40 con el single Swalla, en el que colaboran Nicki Minaj y Ty Dolla Sign.

Artista de un gran talento, Jason seduce a todo tipo de públicos: hace pocos días la lió muy parda en la entrega de los premios de la música country (los CMT Music Awards) interpretando una incendiaria versión de su anterior éxito, Want to want me, junto a su amigo Luke Bryan.

Resulta que hace unos meses ambos grabaron por Skype una versión de este tema que finalmente se ha llevado el premio a la mejor interpretación del año.

Derulo suma con Swalla otro número 1 de LOS40 más a su trayectoria: recordemos que en 2014 obtuvo nada menos que tres (Talk dirty, Trumpets y Wiggle) y un año más tarde también lo logró con el mencionado Want to want me.

Una proeza que llega además cuando faltan dos meses para la actuación de Jason Derulo el próximo 22 de agosto en el Festival Cap Roig, en Calella de Palafrugell (Girona).

Sin duda un primer puesto merecidísimo que nos va a hacer bailar toda la semana. ¡Enhorabuena!