Esta podría ser la prueba de que Selena Gomez y Taylor Swift siguen siendo las BFF

Desde hace mucho tiempo se ha considerado que Selena Gomez y Taylor Swift son BFF, es decir, las mejores amigas, pero últimamente se ha llegado a dudar.

Los rumores de un distanciamiento comenzaron cuando Selena ingresó en una clínica y su amiga no se pasó en ninguna ocasión para verla (o eso se dijo).

Luego, llegó el distanciamiento de Taylor Swift que decidió centrarse en su nuevo disco y en su nueva relación con Joe Alwyn dejando de lado a su famoso squad, Selena incluida.

Eso por no hablar de que otra de sus mejores amigas es Gigi Hadid que no debe de estar muy contenta con que Selena esté saliendo con el ex de su hermana Bella. The Weeknd es otro punto de discordia que podría haberlas separado.

Además, muchos esperábamos que Taylor diera alguna señal de vida en sus redes sociales para apoyar el trabajo de su amiga como lo ha hecho en alguna otra ocasión con otros colegas como Ed Sheeran o HAIM.

Pero nada de eso, su mutismo es absoluto. Eso ha hecho pensar a muchos que en esta amistad había algo dañado.

Aunque para eso están los fans de la pareja de amigas. Han visto en Bad liar una respuesta a estos rumores.

¿Quién no ha visto todavía el nuevo vídeo de Selena Gomez? Ahí va un dato: en tan sólo un día ha tenido más de 15 millones de visualizaciones.

Bad liar es una especie de película dirigida por Jesse Peretz, (el bajista del mítico grupo Lemonheads), en el que Selena interpreta los cuatros papeles protagonistas.

A lo largo de los casi cuatro minutos que dura la podemos ver metida en el papel de madre, padre, hija y ligue del padre.

¿Y qué pinta Taylor Swift en todo esto? Lo explicamos. Hay muchos fans que aseguran que en la habitación de la estudiante hay muchos posters y en uno de ellos se puede ver una foto de Taylor Swift, lo que podría interpretarse como un homenaje a su gran amiga.