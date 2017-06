¿Tatuajes en la axila? Sí, por favor

Esto puede sonar horrible pero te aseguramos que es la última tendencia en tatuajes de este verano. Y no, no hablamos de los tatus talegueros ni de nada parecido sino de decoraciones que aprovechan el pliegue de la axila para conseguir un efecto precioso. De verdad que no es ninguna broma.

En los últimos meses hemos visto los tatuajes mínimos y hemos visto los tatuajes a juego. Todo tipo de tatuajes que ahora pretenden conquistar las axilas.

Animales, flores y hasta la clásica tela de araña se han instalado en las chicas más atrevidas con esto de la tinta.

Aquí tienes los mejores ejemplos.

