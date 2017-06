Amaia Salamanca y Jennifer Lopez llevan el mismo modelito y una experta nos aclara a quién le queda mejor

Parece que la latina del Bronx no sale muy bien en esta comparativa porque si no ha acertado con el dos piezas, parece que tampoco lo ha hecho con los complementos.

“El exceso de joyas de JLo no favorece nada el estilismo: el tono ya metalizado del traje es una joya en sí”, asegura Zárate, “con unos pendientes de botón o un anillo es suficiente, no todo el árbol de Navidad que se ha puesto encima”.

¿Tal vez con el maquillaje y el peinado haya acertado más? Parece ser que no.

“Este tipo de estilismo tiene que ir en consonancia con el pelo. Elegante pero un poco desenfadado, como el de Amaia”, reflexiona, “me gustan los labios de Amaia en tono ciruela, le da un toque sofisticado bastante guay”.

Amaia Salamanca acierta con peinado y maquillaje. / Gettyimages

No opina lo mismo de la ex mujer de Marc Anthony. “JLo con su medio recogido de extrarradio no encaja, la verdad, y se le ha ido la mano con el iluminador”.

Así que, esta batalla tiene una clara vencedora y no lo decimos nosotros sino una experta en el tema. Si es que por algo Amaia Salamanca está considerada un referente de estilo.

Y por mucho que Pelayo Díaz diga que Jennifer Lopez “aun cuando es hortera no lo es”, deja mucho que desear con sus elecciones de moda.