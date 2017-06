Lorde, Aleks Syntek, Hey Violet... firman los discos de la semana

La primavera se despide con un aluvión de novedades discográficas.

Este viernes llegan, por ejemplo, el esperado nuevo trabajo de Lorde, el divertido disco de versiones del mexicano Aleks Syntek o el debut de Hey Violet, ese grupo con amplia mayoría femenina y mucha actitud.

Pero hay muchos más. Mira nuestra selección de los que se publican este viernes, 16 de junio:

'Melodrama', de Lorde

Se trata de uno de los discos más esperados del año después de que su single de adelanto Green Light nos hiciera retorcernos. Luego vinieron los cautivantes Liability y Perfect Places. Detrás, en la producción, además de Lorde, Jack Antonoff. Por cierto, la artista visitará Barcelona el próximo 9 de octubre.

'How did we get so dark', de Royal Blood

Rock del siglo XXI, desgañitado y sensual. ¿Algunos ejemplos de lo que llega ahora? Los suntuosos I only lie when I love you o Lights out

'Trasatlántico', de Aleks Syntek

El cantante y productor mexicano se lanza a versionar algunos de los grandes éxitos de los ochenta del pop español junto a sus solistas originales. Por allí andan Teo Cardalda (Cómplices), Rafa Sánchez (La Unión), etc. A continuación, su divertida revisión del clásico de Hombres G El ataque de las chicas cocodrilo, que interpreta junto a David Summers.

'Crak-up' de Fleet Floxes

Tercer trabajo de una de las bandas de indie-folk más respestados del panorama actual (y a quien, por cierto, puedes ver en directo en los festivales VIDA y Bilbao BBK Live).

'From the outside', de Hey Violet

Una banda de Los Ángeles con mucha actitud donde las chicas son legión. En el pasado teleonearon a Smashing Pumpkins; hoy, tienen entidad como para girar por sí mismos.

'De escalde y trinchera', de Rosendo

El incombustible rockero de Carabanchel (Madrid) lanza su decimosexto disco de estudio. Rock pesado y reivindicativo, le pese a quien le pese.

¿Más referencias nuevecitas a las que hay que prestar atención? El último trabajo de 2 Chainz, Pretty girls love trap music, el de Beth Ditto (Fake sugar) o los singulares The Drums (Abysmal Thougths).

