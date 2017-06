Coldplay: Así han cambiado de su primer a su último vídeo

Antes de que Coldplay se convirtiera en una banda que llenaba hasta los más multitudinarios estadios de todo el mundo, Chris Martin, Jonny Buckland, Will Champion y Guy Berryman llevaban casi una década trabajando duro para convertirse en estrellas de la música.

Tuvieron que lanzar tres EP's (Safety, Brothers and sisters y The blue room) antes de que Parlophone (Emi) se decidiera a contratarles para publicar su debut.

La gran oportunidad de los londinenses llegó en julio de 2000 con Parachutes, un álbum que fue un éxito arrollador en Reino Unido pero al que le costó arrancar en otros países como Estados Unidos y España pese a éxitos como Shiver, Yellow o Trouble.

Desde aquel primer videoclip, Shiver, han pasado ya 17 años y echando la vista atrás podemos ver cómo ha cambiado la banda, no solo en lo que a su apuesta sonora se refiere, sino a su apertura al público e incorporación a la cultura popular.

Desde aquel vídeo rodado por Grant Gee en un pequeño estudio de Londres y que sólo muestra planos de la banda en sus cinco minutos de duración al último, A head full of dreams, hay importantes diferencias.

Ya no sólo es que Coldplay se haya convertido en una banda de referencia mundial para millones de personas sino que para el rodaje de este clip de 2016 por las calles de México dirigido por James Marcus Haney trabajaron más de 25 personas.

Físicamente Chris Martin y los suyos también han cambiado y la inocente juventud que transmitían en Shiver han dejado paso a una reconfortante madurez que transmite confianza y felicidad (los rizos también se quedaron por el camino para lucir su ya habitual corte de pelo corto).

Estéticamente no podemos decir que hayan cambiado mucho ya que Coldplay asume una imagen con cada álbum: ¿os acordáis de la ropa negra y brazaletes de color de Viva la vida...? Pues en A head full of dreams es ropa multicolor dejando de lado sus camisetas populares con simbología de Space invaders y los Stones que lucían en su primer vídeo.

Tendremos que esperar para ver su nuevo look con el lanzamiento de su EP Kaleidoscope con el que Coldplay parece que vuelve a su forma original de concebir la música.

Cinco canciones (Hypnotised, All I can think about is you, Miracles (Someone special) con Big Sean, Aliens y Something just like this con The Chainsmokers) de las que de momento sólo hemos tenido lyric vídeo.