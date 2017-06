La imitadora de Chenoa no pasa el casting de Operación Triunfo

Malas noticias para Victoria Sunsiray. La imitadora de Chenoa en Tu Cara No Me Suena Todavía no ha pasado el casting de Operación Triunfo.

Si en un primer momento celebraba que había pasado a la segunda fase publicando una foto en Instagram...

Después compartía un mensaje en el que daba las gracias por el apoyo pero anunciaba que no había sido clasificada.

Fue bonito mientras duró!!! Fase 2 del #OTCasting NO SUPERADA. Gracias por vuestro apoyo incondicional tanto ánimo mis amores❤❤❤ — Victoria Sunsiray (@vsunsiray) 15 de junio de 2017

"Fue bonito mientras duró" y nunca mejor dicho.

Victoria Sunsiray se ha presentado a los castings que han tenido lugar el 14 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Casi 2000 personas hicieron cola para probar suerte, para tener una oportunidad en el mítico programa musical.

Esta es la primera cita de una serie de castings que tendrán lugar por todo el país durante el verano y desde los que saldrán los próximos concursantes de Operación Triunfo.