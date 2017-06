¿Te animas con el reto #70DíasSinAzúcar?

Esta mañana centenares de personas han decidido unirse al reto (o desafío, como queráis llamarlo) #70DíasSinAzúcar que ha lanzado SinAzucar.org para tener unos hábitos de alimentación más saludable.

16 millones de toneladas de azúcar son consumidas cada año. ¿Cuántos alimentos contienen este veneno dulce? pic.twitter.com/ITQPcpl27k — DMAX España (@DMAX_es) 12 de junio de 2017

Son los responsables de imágenes que seguro habéis visto por las redes sociales en las que se muestran productos que muchos de nosotros consumimos cada día acompañados de terrones de azúcar apilados en forma de torre.

La viralidad de las fotos de esta web ha convencido a muchos españoles de que en su dieta hay un exceso de azúcares añadidos y que su eliminación sólo tiene aspectos positivos para nuestra salud.

Le hemos querido preguntar por esta iniciativa a Fabio de Laurentiis y Javier Martinez de Equidieta, responsables del Método Equidieta: "La idea de eliminar este tipo de alimentos “adulterados” con azúcar es buena porque puede ayudar a crear un buen hábito después de que acaben esos 70 días, además de mejorar la salud de quien lo lleve a cabo y reducir la necesidad de comer azúcar, una verdadera adicción en nuestra sociedad"

Los internautas han acogido esta iniciativa con mucha efusividad y han convertido el reto en TT durante las primeras horas de la mañana lanzando sus propuestas para evitar los azúcares añadidos.

Es importante ese 'añadidos' ya que muchos alimentos tienen azúcar de manera natural y no por ello hay que eliminarlos de nuestra dieta: "Es importante saber lo que es azúcar añadido: es aquel azúcar o derivado el mismo (como el jarabe de glucosa, sacarosa etc…) que se añade de forma intencionada a un alimento" explican desde Equidieta.

Los alimentos procesados contienen actualmente un exceso de azúcar. De un 60-70% de los alimentos que se compran son ulttraprocesados y dado que suelen contener la inmensa mayoría azúcar “escondido” en su elaboración, debemos comprar más alimentos sin procesar.

La mayoría de alimentos procesados e incluso alimentos que no te esperarías que tuvieran azúcares añadidos lo tienen con el perjuicio que puede tener para nuestra salud.

Javier Martínez y Fabio de Laurentiis de Equidieta nos cuentan que "el efecto (en la infancia, en los adultos y en la tercerda edad) es el mismo, lo que ocurre es que genéticamente y según el resto de hábitos y factores de cada persona, así como su estado físico influyen de manera notoria en los efectos a corto, medio y largo plazo del consumo habitual y excesivo de azúcar".

¿Cómo hago #70DíasSinAzúcar?

Desde la cuenta oficial en Twitter de SinAzucar.org nos aconsejan una serie de alimentos para que nuestros 70 días de reto sean mucho más llevaderos.

Y ya abundan por las redes sociales decenas de fotos de usuarios que han decidido comenzar hoy con un hábito de alimentación más saludable e incluso perfiles que se animan con recetas para no dejar de disfrutar de nuestros alimentos favoritos (como los helados).

Para Equidieta la solución puede estar en "utilizar edulcorantes naturales, como la Stevia pura (no la que se vende en el supermercado convencional, que contiene a veces un 1% de Stevia). Pero lo ideal es no utilizar sustitutos sino acostumbrar al organismo a no necesitar tanto sabor dulce en la dieta diaria".

Beneficios para la salud

Nuestra compañera Cristina Boscá nos ha contado mil y una veces las bondades de no tomar azúcar añadido y llevar un estilo de vida saludable.

La pérdida de peso es uno de los beneficios más obvios pero hay otros que nos cuentan los expertos de Equidieta: "Son todo ventajas: prevención del síndrome metabólico, de la diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, de forma indirecta incluso prevención de enfermedades tumorales, alteraciones intestinales e incluso trastornos de ansiedad dado que los azúcares añadidos producen picos de gluccemia (glucosa en sangre elevada) que generan cambios negativos a nivel emocional".

70 días casi parecen pocos para cuidar de vuestro cuerpo y "si es más prolongado en el tiempo evidentemente habrá una mejoría en las hormonas encargadas de procesar los hidratos de carbono (insulina, glucagón), una mejoría en la composición corporal que ayudará a prevenir las enfermedades mencionadas anteriormente, que son una epidemia en nuestro país" concluyen Javier Martínez y Fabio de Laurentiis de Equidieta.