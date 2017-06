“La cosificación femenina en el sexo me preocupa y es lo que vende el reggaeton”

Basta pasar media hora con la periodista Marita Alonso para querer una como ella en tu vida. Es divertida, alegre y tiene una falta de prejuicios y tabúes que logran que la vida sea más fácil.

Y así es su libro Antimanual de autodestrucción amorosa, un alegato por la libertad de expresión y acción de la mujer en el tema de sexo y amor.

Y que conste que es difícil no reírse leyendo porque el sentido del humor y la ironía son una constante en su vida.

Así que, no hemos podido resistirnos a someterla (en el buen sentido) a un cuestionario de 40 preguntas sobre amor y sexo (y sobre su libro, claro).

40. ¿Te sientes afortunada o desafortunada en el amor?

Me siento desafortunada por mi cabeza cuando me enfrento al amor porque el amor no se porta mal conmigo, soy yo que no se manejarlo.

39. ¿Cómo has conseguido que Santi Millán reconozca que los tíos son muy patéticos?

Santi es muy inteligente y él, además, tiene muchos monólogos acerca de hombres y mujeres que, obviamente no es algo nuevo, la guerra de sexos pero él es muy consciente de que es un capullo y se autodefine así y yo se lo digo mucho, que es un capullo.

38. Lo tuyo es un antimanual porque tienes claro que en cuestión de amor y sexo, ¿no hay manuales que valgan?

No hay manuales en nada. Es como los muebles de Ikea que en teoría te dejan claro cómo se monta un mueble y yo en la vida he sabido montar uno sola y no sólo porque no sea muy avispada con esas cosas.

Es que no me funcionan las normas, ni los consejos de toda la vida y no entiendo que gente que no te conozca te pueda dar consejos. Así que, yo he hecho lo contrario.

Básicamente cuento lo que yo hago y no digo no lo hagas porque queda tan claro que no está bien lo que yo hago que no hace falta que lo diga.

37. No me queda muy claro si reniegas del amor romántico o te gustan detalles de ese tipo en una relación.

Soy muy contradictoria. Me gustan cuando yo estoy profundamente enamorada. Normalmente cuando se enamoran locamente de mí yo no me enamoro y ahí los detalles románticos me dan asco, como qué cursi…

Me lo he traído a Madriz. Guilty pleasure Una publicación compartida de Marita Alonso (@la_holloway) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 2:52 PST

Pero cuando me enamoro y me regalan una Coca Cola, lo veo como si me hubieran regalado un anillo de Tiffany’s.

36. Lo que está claro es que no te gustan las relaciones hiperglucémicas.

No, aunque luego yo me sorprendo yo a mí misma cuando me he enamorado, agarrada como un koala y me doy mucho asco pero me encuentro muy feliz.

Estoy abrazada con un pectoral masculino en la cara y pienso qué asco doy pero en el fondo digo, qué bien se está, ahora entiendo las películas de Jennifer Aniston.

Pero esto es algo puntual, luego llegan los problemas, las infidelidades y la realidad.

35. Cuando dices eso de que las princesas Disney son una estafa, eres consciente de que te estás ganando muchas enemigas, ¿no?

Sí, muchas, las princesas en sí no, porque no existen. El libro al final te ganas muchos enemigos, sobre todo masculinos porque llega la ola de ‘marichulos’ que, de repente, están acostumbrados a que la mujer haya estado callada y ahora cuando habla, y sobre todo si lo hace de sexo, no están acostumbrados.

34. ¿Es un libro para hombres, para mujeres o no tiene sexo?

Tiene mucho sexo el libro. Es para mujeres o para gays, todo el que se relacione con hombres se van a sentir muy identificados. Los hombres heterosexuales que lo han leído me han dicho que es super interesante para entender la mente femenina.

Aquí está contado de forma tan sincera que por fin puedes entender lo que tu novia está pasando o lo que siente.

Un 'te quiero' es algo muy privado que la gente dice con mucha tranquilidad.

33. Un ‘te quiero’, ¿es tan importante en una relación?

Yo los tengo muy contados. Yo digo mucho ‘te amo’ que es más fuerte y me he dado cuenta de que últimamente se lo digo a muchos hombres, incluso a los que me gustan. Les suelto ‘te amo’ y lo hago en plan amigo. Pero el ‘te quiero’ lo veo como algo muy privado que la gente dice con mucha tranquilidad.

Es algo que escucho en las películas y poco más, tampoco los hombres me lo dicen mucho.

32. ¿Amor o sexo, con cuál te quedarías si sólo se pudiera elegir uno?

Sexo porque puedes tener mucho más.

31. El sexo sigue teniendo demasiados tabúes, ¿cuál es el peor para ti?

El sexo en general tiene tabúes cuando es una mujer la que habla de sexo o lo practica. Es lo que me da rabia y uno de los objetivos del libro es romper con esos tabúes con los que se enfrentan las mujeres, en el sexo sobre todo.

El sexo anal, por ejemplo, es algo con lo que la gente todavía se sigue sonrojando.

El sueño americano: my rapist, por el ano Una publicación compartida de Marita Alonso (@la_holloway) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 11:22 PDT

30. ¿Hay límites en el sexo o debería haberlos?

No, los límites los pones tú. Es la única actividad en la que puedes ser tú mismo de verdad. Si tú eres muy contenido pero en el sexo eres muy salvaje y muy loco, me parece como el oasis del día en el que tú puedes ser como quieras.

29. ¿Hay poco educación sexual?

Sí, muy poca. Sobre todo porque sigue habiendo tabúes y en los colegios es un tema que no se quiere tratar y cuando se trata hay problemas con las asambleas de padres y por eso sigue habiendo un montón de embarazos no deseados, las ETS siguen… Me sorprende mucho que no se nos caiga la vagina a trozos.

28. ¿Hay algo que todavía no hayas probado en el sexo?

Sí aunque ahora mismo… lo legal sí lo habré hecho todo… por ahí alguna locurita.

Las mesas redondas son un rollo. Las camas redondas NO Una publicación compartida de Marita Alonso (@la_holloway) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 6:02 PDT

27. Uno de los momentos que más expectación genera es ‘la primera vez’, ¿le damos demasiada importancia?

Para mí no tiene tanta importancia pero yo soy una zumbada. Se le da tanta importancia porque el sexo nos lo ponen como una cosa que hay que hacer sólo cuando estás enamorado… si se tratara el sexo como lo que es, una parte más del día, sería como la primera vez que te hacen un análisis de sangre, va a doler pero vamos a seguir haciéndolo.

26. La literatura erótica ha ganado público gracias a sagas como la de 50 sombras de Grey, ¿qué te pareció?

A mí me parece un libro hiperglucémico de verdad. Me parece cursi. En el momento en que te enamoras y tienes que firmar un contrato de lo que tienes que hacer yo no lo llamo amor, lo llamo sometimiento e, incluso, machismo. ¿Sexo? Yo lo veo un libro edulcorado con palmaditas en el culo.