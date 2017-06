Músicos que han dicho que su último single fue una mierda (y, ¡ojo!, son unos cuantos)

Hace una semana, unas declaraciones de Irene Caruncho, la ganadora de la cuarta edición de La Voz, nos dejaban con la boca abierta.

Contra todo pronóstico, la cantante echó pestes públicamente de su álbum debut:

"No os asustéis si hablo negativamente sobre mi disco. Pronto entederéis por qué y tendréis muchas explicaciones. Os lo prometo", escribió en su cuenta de Twitter.

No os asustéis si hablo negativamente sobre mi disco.

PRONTO entendereis por qué y tendréis muchas explicaciones

Os lo prometo. — Irene Caruncho (@Irenecaruncho) 10 de junio de 2017

Si la cantante no ocultaba que no estaba satisfecha con su disco, de su primer single ya no digamos. Así contestó a un usuario que opinaba que el sencillo parecía "un descarte de Malú".

"El single es una mierda", respondió, "pero puedes encontrar cosas mejores en el canal oficial", añadía para invitar a sus seguidores a visitar su web en YouTube.

El single es una mierda.

Pero puedes encontrar cosas mejores en el canal oficial https://t.co/2tjIPCJEob

Besis — Irene Caruncho (@Irenecaruncho) 10 de junio de 2017

Irene no es la única artista que ha mostrado su descontento ante sus primeros trabajos, como señala el último boletín de LOS40, que cita a su vez a Vice News. ¡Te soprenderá la cantidad de músicos que están horrorizados con el resultados de sus primeros discos y sencillos!

