Julio Iglesias tiene miedo de Bertín Osborne... y lo sabes

Después de años y años de búsqueda por fin he encontrado algo que tengo en común con Julio Iglesias: no queremos ser entrevistados por Bertín Osborne.

Por suerte o por desgracia nunca he visto un programa conducido por el presentador (ni en su etapa en TVE, ni en Antena 3, ni en Telemadrid, ni en Telecinco y por supuesto tampoco en Intereconomía) ni comprado ninguno de sus discos, lo cual no me convierte en la persona más objetiva y adecuada para hablar de él o de su faceta como entrevistador.

Es una de esas fobias que todos tenemos y que en mi caso se ha localizado en la figura de este personaje que tan pronto te suelta un comentario machista como confiesa, sin ruborizarse, que nunca entrevistaría a "sinvergüenzas y delincuentes" como Nicolás Maduro (presidente de Venezuela) pero que su entrevista soñada sería con Adolf Hitler.

La entrevista de traca de Bertin Osborne a los actores de La que se avecina, ¿la peor que ha hecho LOS40Zapping#11 https://t.co/6O9KXv2UEk pic.twitter.com/p9u2nzDOtg — LOS40 (@Los40_Spain) 23 de abril de 2017

Pero las cifras de audiencia de sus últimas programas (En la tuya o en la mía y Mi casa es la tuya) desde octubre de 2014 hasta la fecha están ahí: 18% de share en su primera temporada, 17% en su debut en T5 y 16% en los dos años siguientes.

Casi tres millones de espectadores conectan semanalmente con el presentador para descubrir el lado desconocido de sus invitados y eso es algo que a muchos futuribles entrevistados les aterra: como a Julio Iglesias, por ejemplo.

Entrevistado en los micrófonos de la Cope por Carlos Herrera, el cantautor confesó que "a mí me da mucho miedo. Quiero mucho a Bertín pero me da pánico ir porque he visto a muchos vomitar allí cosas que seguro se habrán tenido que tragar después".

¿Se referirá Julio Iglesias a confesiones sentimentales que todo el mundo sospecha pero nadie se ha atrevido a confirmar? Ya sabemos la fama de conquistador que tiene...

"Ir con Bertín es muy peligroso porque es un encantador de serpientes. Salirme de ese camino al que Bertín me va a querer llevar me va a costar mucho y puede ser que la gente piense que soy demasiado diferente a lo que pensaban y no quiero eso. Soy muy cerrado y tener que abrir ahora ese libro en un programa que a veces va por pasadizos un poco complicados, puede hacer que te desvíes y te caigas al agua" explica el solista.

Aunque las razones por las que Julio Iglesias no iría al programa de Bertín Osborne son diferentes a las mías, estoy contento por compartir algo en común con el mayor galán y conquistador de la música... ¡y lo sabes!