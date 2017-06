¿Qué pasaría si tu vida en comunidad se salvamizase?

Toda comunidad de vecinos tiene su madre coraje. La sufridora que tuvo que tener a su hija soltera y el padre se desentendió de la niña porque casualmente le entró una amnesia profunda tras el nacimiento de la pequeña, ¡qué memoria!

En tu edificio está Pili, que te conoce desde que tenías 15 años y ahora sois super amigos. Ella es auténtica pero sufre de un síndrome que le provoca que tenga que contarlo todo por exclusivas, así que cada vez que le se echa novio o su hija tiene anginas convoca una junta de vecinos. Las suyas son las más multitudinarias, desde que se conocen en el barrio se han unido a ellas los del bloque 33 al 45 y habéis tenido que pasar a celebrarlas en el patio de la corrala.

Es un clásico en todo edificio que se precie y su presencia es una de las más importantes. La dramática es una vecina que vive los acontecimientos con intensidad y, si se le cae por la ventana la camiseta que acaba de lavar corre despavorida hacia la calle en un mar de lágrimas al que intenta hacer partícipe a todo el que se encuentra.

En tu casa tienes a Pepi, la mujer de Carlos, al que nadie conoce y sólo te has cruzado con él en dos ocasiones. Esta mujer es adorable y quiere que su papel en el edificio sea potente. Cada noche se empapa de las historias que suceden en su entorno para poder comentarlas por las tardes en los corrillos que se organizan en el rellano pero, ella que es muy sufrida, se derrumba en cuanto le dicen que la del cuarto le ha engañado con la información.

El periodista (Kiko Hernández)

Pepe es periodista y su profesión le obliga a cargarse de información dentro y fuera del trabajo. Y claro, a ti te ha tocado vivir la segunda parte, la de la comunidad. Se pasea piso por piso vestido de negro, porque cree que pasa desapercibido, pero todos saben que con él hay que tener cuidado porque si puede se cuela en tu casa y al día siguiente se lo cuenta a tu vecina.

Cuando se enteró de que tu novio te había puesto los cuernos con una morena en un yate de Ibiza te llamó a casa y te sacó unas fotos. Se reía mientras llorabas con Pepi que justo pasaba por ahí y se unió al drama. Aun así, Pepe considera que dar exclusivas está por encima de todo, por lo que nunca estarás a salvo de sus investigaciones.

La desconocida (Chelo García Cortés)

Sabes que vive en el piso de al lado porque cuando hizo la mudanza vinieron hasta los bomberos para trasladarle su mega hiper super gigante sofá esquinero, que si no pensarías que el piso sigue vacío. Viene del edificio de en frente, del que no soportas ni a la mitad, no sabes por qué pero te parecen unos tristes y con ella te pasa lo mismo.

No habla, no se comunica más que por avisos que pone en la puerta de su casa cuando hacéis mucho ruido: “no molestar, estoy durmiendo la siesta”, puedes leer muchas tardes en su puerta.

La voceras (Mila Ximenez)

Con esta vecina tienes una relación amor-odio, compartes su opinión pero grita mucho. Discute con su marido a todas horas porque no se soportan, y claro a las 5 de la mañana tener que aguantar eso te pone de los nervios. No le dices nada porque sois amigas, en el fondo sabes que es buena persona, pero no soportas que vaya siempre con Pepe y sea la encargada de difundir sus exclusivas cual altavoz de un concierto de Malú.

La ex presidenta de la comunidad (Terelu Campos)