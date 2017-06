¡Sorpresón el que nos ha dado Pelayo Díaz!

En pleno Cámbiame VIP, el estilista ha preguntado: ¿podemos reivindicar Hombres y hombres y viceversa pronto? Yo el primer tronista y buscando novio. Bueno, mejor Hombres y bíceps y viceversa".

Pelayo Díaz quiere ser el primer tronista gay de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Estas palabras han cogido por sorpresa a la propia presentadora, a Carlota Corredera, y al resto de estilistas.

Natalia Ferviú se ha quedado sin palabras y Juan Avellaneda ha confesado que "necesitaría muchos más pectorales y brazo porque están todos que parecen dioses griegos",

Por su parte, Pelayo simplemente ha puesto una condición para ser tronista: ponerse todos los días corona.

Estas declaraciones sorprenden, principalmente, porque Pelayo Díaz (hasta lo que sabemos) tiene novio: Sebastián Ferraro.

Cierto es que desde hace algún tiempo no publica fotos con él, pero no ha habido confirmación de ruptura alguna. Quizá todo se trate de una broma o quizá no, pero lo que está claro es que Pelayo como tronista no defraudaría.

EL HAMBRE Y LAS GANAS DE COMER 🍔🍕🥐@SEBAFERRARO Una publicación compartida de Pelayo Díaz (@princepelayo) el 28 de May de 2017 a la(s) 9:59 PDT

Pelayo desfila de nuevo para D&G

En sus redes hemos podido ver estos días como el estilista e influencer ha vuelto a desfilar como modelo de Dolce & Gabanna.

Además, su paseo por la pasarela la ha querido dedicar a David Delfín, un nuevo homenaje a través de las redes que vuelve a poner de manifiesto el cariño y el amor que ambos se tuvieron.