Si H@s €scRiiT0h a$í, seguro que te suenan estas canciones

Puede que hoy lo niegues, lo entendemos y no vamos a juzgarte por ello, pero hubo una época en la que escribías las palabras alternando mayúsculas y minúsculas, a poder ser con algún símbolo de por medio. ¡Eso siempre daba puntos!

Esta forma de expresarse que viene de tiempos A.W (Antes de WhatsApp) los adolescentes ni siquiera conocían el autocorrector. Una época en la que los estados de Messenger describían tus emociones y donde los ticks azules no importaban porque existía el zumbido.

Aunque fuesen tiempos más sencillos, todos los jóvenes de una generación nos complicábamos la vida haciendo que las palabras fuesen lo más rococós posibles, hiriendo la sensibilidad de los miembros de la RAE.

De esta manera, los tablones de Tuenti llegaron a estar repletos de letras de canciones escritas como si de un jeroglífico egipcio se tratase. Pero, ¿qué canciones escuchaban aquellos jóvenes que se rebelaban contra la ortografía?

La purpurina – Alberto Gambino

Corría el año 2009 (ya se encargaba Alberto Gambino en recordárnoslo al principio de la canción) cuando toda una generación de adolescentes cantaban a pleno pulmón frases como “Quiero lamer su gloss, quiero esnifar su purpurina” o “consigo eyacular pero no expulso gambinos”. A más de uno le prohibieron escuchar la canción en casa.

Yo lo que quiero es irme de fiesta – DJ Marta

Puede que pocos supiesen quién era DJ Marta, pero cada viernes, antes de salir de fiesta, entonaban su canción. Porque lo que realmente querían era irse de fiesta, hasta, por lo menos, la hora en que tus padres pasaran a por ti. A eso de las doce y media.

A toda mecha – SJK

Fran Perea no fue el único en Los Serrano que probó suerte en el mundo de la música. Sus hermanos en la ficción Natalia Sánchez y Víctor Elías también lo hicieron con su propio grupo SJK. Hay que reconocer que algunas de sus canciones eran muy pegadizas…

Fondo flamenco – Escúchame mujer

En 2007 Fondo Flamenco era todo un fenómeno de masas y no había adolescente que no tuviese, por lo menos una vez, una de sus letras escritas en Fotolog. Por supuesto alternando minúscula y mayúscula.

Ella y yo – Decai

Ay, Decai… Aquel grupo que nos llevó grandes temas del reggaetón al flamenco. Es el caso de Ella y yo, la historia de infidelidad de Don Omar fue convertida al flamenco de su mano y cantada por miles de jóvenes.

Zapatillas – El Canto del laco

Aunque parezca mentira, han pasado doce años desde que Dani Marín y compañía cantaran Zapatillas. ¡No había página de My Space donde no estuviese alguna frase de este tema!

Dragon Ball Rap – Porta

Puede que Porta no fuese el rapero más respetado de su gremio, pero deberían de reconocerle el éxito de haber sacado un tema sobre un anime y que no hubiese adolescente en 2007 que no se supiese la letra. ¡Muy compartida a través del infrarrojos del móvil!

Pitbull – I Know You want Me

Hubo una época en la que todos querían cantar con Pitbull y éxitos como I Kwow You Want Me sonaban una y otra vez en las pistas de baile. Además, toda una generación aprendió los números gracias a su “one, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro”.

Ke$ha –TiK ToK

Sí, Ke$ha directamente escribía como parte de su público: con mayúsculas, minúsculas y símbolos de por medio. Representaba a toda aquella generación a la perfección. ¡Nos encantaba!

Rihanna – Don’t Stop The Music

Siéntate porque quizá este hecho te pille por sorpresa, pero Don’t Stop The Music tiene más de diez años. ¡Excatamente once! Este tema de Rihanna se convirtió en todo un himno y su letra en una de las más compartidas. Escritura jeroglífica incluída.