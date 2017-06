Pero... ¿qué te han hecho Chun-Li?

Cuando hace unos meses pudimos probar Marvel vs. Capcom Infinite ya os contamos que nos había llamado la atención el renovado aspecto de algunos personajes.

Y parece que no fuimos los únicos y no a todos les ha sentado tan bien como a nosotros el cambio de look de algunos protagonistas del juego de lucha como Chun Li o Dante.

La presentación de ambos personajes en las imágenes que se han desvelado en el E3 2017 ha levantado una gran polvareda en las redes sociales de usuarios que se quejan de su nuevo look.

A la cosplayer que se convirtió en la Chun-Li real hace unos meses le va a tocar renovar su look después de ver el aspecto que la clásica luchadora de Capcom en Street Fighter tendrá en Marvel vs Capcom Infinite.

Y es que la evolución de esta luchadora desde que la conocimos hace más de dos décadas ha pasado por distintas fases, aumentos de senos incluídos...

El cambio de Dante (DevilMayCry) tampoco ha caído muy bien entre los gamers que ya le han encontrado un parecido al personaje.