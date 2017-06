Vengadores: La guerra del infinito podría ser la película definitiva de superhéroes

La Viuda Negra se ha ido de la lengua. Scarlett Johnasson, cuyo papel en los Vengadores coincide en el nombre con el de la peligrosa araña, ha contado lo que no debía. En The Late Show with Stephen Colbert, para ser más exactos.

La actriz se encontraba allí presentando su nueva película, Una Noche Fuera de Control, y el conductor del programa la pinchó hasta que consiguió que hablará de la nueva entrega del Universo Cinemático de Marvel.

You're not fooling anybody. Una publicación compartida de Marvel Studios (@marvelstudios) el 7 de Dic de 2016 a la(s) 1:04 PST

Se trata de Vengadores: La guerra del infinito y promete ser la película definitiva de superhéroes con hasta 60 personajes en pantalla a la vez haciendo... cosas de superhéroes.

La película se empieza a rodar ahora y se estrena el 4 de mayo así que son pocos los datos que conocemos pero sí que repetirán los actores que han estado en la franquicia hasta la fecha y que van de Robert Downey Jr a Mark Ruffalo pasando por la inefable Scarlett Johansson.

Y solo como apunte: El Universo Cinemático de Marvel se inició en 2008 con la primera entrega de Iron Man, está compuesto por doce entregas hasta la fecha y ha recaudado la friolera de 9000 millones de dólares en todo el mundo con todos sus largometrajes.