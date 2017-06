Rosa López: “En el programa de Bertín di ‘too much information”

Rosa López tiene casi terminado su nuevo disco, ganas de comerse el mundo ("estoy feliz, en un momento maravilloso", repite) y un reality titulado Soy Rosa (TEN) que promete, a partir del próximo 26 de junio, descubrir a la persona que hay detrás de la artista.

Un proyecto televisivo que es "pura emoción", dicen los responsables de TEN. Y en el que la granadina, que ha de enjuagarse una lagrimita cuando ve la promoción del espacio (aquella en la que asegura que ella no es Rosa 'La gorda', sino Rosa, a secas) asegura que se lo ha pasado bomba.

La cantante nos cuenta más detalles sobre este proyecto... y más cosas:

¿Qué vamos a ver de ti en este reality que no conocíamos?

Es un programa muy blanco donde se me ve en distintos retos. Por ejemplo, conozco a gente muy diferente, como Carmen Lomana... También se ve cómo me cuido, cómo preparo el disco o cómo intento volar en flyboard. Es mi día a día, no hay nada preparado.

Eres fan del reality de Las Kardashian. ¿Te has inspirado en ellas para afrontar este proyecto? ¿Tal vez en Las Campos?

Todas me encantan porque me gusta la gente que es real, que es de verdad y tiene valores. El exponerte cuando te sientes feliz y agradecido a la vida, no es un problema. ¡Chapó por las Kardashian y las Campos y la gente que se expone enterita a los demás!

Y tú, ¿no has guardado nada para ti?

Estoy feliz y me lo he pasado bomba. Tengo ganas de dejar atrás todos los miedos, de mirar hacia adelante, de comerme el mundo. Me quiero dar entera. ¡Como si tuviera que ponerme en pelotas! Sería capaz de hacerlo. Me da más miedo a que haya una crítica después...

¿Duelen mucho?

Tengo la sensación de que vivimos en un mundo lleno de prejuicios y cuando alguien te ofrece algo con cariño, se le da la vuelta. Por ejemplo, el momento aquel de mi Laura (Chenoa) y mi David (Bisbal). ¿Qué pareja de exnovios regala ese momento? ¡Nadie! Pues en vez de agradecer ese regalo tan bonito que han ofrecido ¡la puñetera cobra!

En vez de agradecer el momento que nos regalaron Bisbal y Chenoa... ¡la puñetera cobra!

En cuanto a la promo del programa, es un poco... ¿impactante?

Me la propuso Secuoya (la productora). Creo que tenían miedo a que dijera que no y a mí me pareció perfecta porque tiene mucho que ver con lo que quiero: empezar de nuevo. Y permitir que la gente crezca conmigo: no tiene sentido que tu vida sufra una evolución y que el público se quede con lo que hay atrás, con el Europe's living a celebration.

En la promo dices que no eres Rosa 'la gorda'. ¿alguna vez pensaste que en tu sector importa más el físico que saber cantar?

No… sé. Lo que se trata es de sentirte cómodo. Es una de las cosas en las que he intentado crecer, el trabajo interior ha sido grande, porque si no la vida es un sufrimiento continuo.Hay que intentar que nada te saque de tu eje.

¿Antes no lo tenías tan claro?

Claro, tenía 20 años y la persona que me trataba peor era yo misma. Si algo he aprendido estos años es que ya basta de joderse a una misma.Yo creo que ahora es cuando empieza mi carrera.

Además del cuidado físico, ¿has tenido que hacer otros sacrificios en esta profesión?

Todos. Esta profesión es un sacrifico puro y duro. Te debes a la gente hasta tal punto que a veceas limitas tu vida personal. Tu planing personal termina siendo el trabajo pero como te apasiona... No es como otras ocupaciones, donde echas el cierre y ya: aquí estás continuamente expuesta, bien en una tele, una radio o en la misma calle. Como no tengas equilibrio, lo llevas mal.

En la entrevista de Bertín Osborne nos dejaste un poco alarmados (*Rosa insinuó que una negligencia médica la había dejado sin voz).

La intención no era alarmar, ni contarlo… Vi que tenía a mi madre delante, que es la persona más fuerte que conozco, me vi con Bertín y en un programa en el que estaba a gusto, no sé... Siempre intento no mimetizarme con el show pero en ese momento yo no era show.

¿Te arrepientes de haberlo contado?

No me arrepiento porque intento siempre ser sincera y que mi vida no sea una mentira, pero sí es verdad que fue too much information. Después me sentí liberada.

A veces da la impresión de que no has sido del todo feliz desde que dejaste Operación Triunfo. ¿Lo has sido?

Bueno… soy feliz. Soy una tía muy positiva pero en algún momento, o muchísimas veces, he pensado en dejar las cosas porque pensaba: "Cómo es posible que esté en una profesión que amo y no esté todo lo feliz que quisiera". Y en muchas ocasiones deseé dejar mi profesión, no dejar de cantar, pero la parte pública. Y esta última vez ha sido Raúl Berdonés, un amigo de mi edad, granadino, que empezó recogiendo cable y ha montado un imperio, Ten Televisión, quien me devolvió la ilusión. Y también mi amiga Fusi, a quien conozco desde la infancia.

¿Salen ellos en el programa?

Sale Fusi, y otros amigos. También, gente de OT como Geno, Manu Tenorio o Lorena, de una edición posterior.

¿Estarás en el nuevo OT?

No lo sé, la agenda del programa no está aún. En algún momento, tal vez.

Recomiándonos un artista.

Rozalén. ¡Estoy deseando escuchar Girasoles, su último disco!