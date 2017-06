El programa de Risto Mejide se ‘salvamiza’ para rascar unas décimas... o no

El pasado 8 de mayo, Telecinco tuvo el atrevimiento de remover los recuerdos de Lo que necesitas es amor con un nuevo programa que pretendía recuperar la esencia del mítico formato de los 90, esta vez a cargo de Risto Mejide y una patrulla Cupido difícil de gestionar.

Un presentador con aires de grandeza, una caravana de amor desfasada o historias dignas de un Oscar fueron la tónica que seguía All you need is love...o no en su estreno, un contenido que le valió a la cadena para enredar a la audiencia, registrando un buen 14,1% de cuota de pantalla y 1.783.000 espectadores.

Pero lo que parecía un comienzo esperanzador ocultaba una realidad con pocos deseos. Tan solo una semana después, más de medio millón de espectadores plantó a Risto y compañía, haciendo todavía más evidente lo que las redes sociales y la crítica vaticinaba días atrás.

Visto lo visto todo hacía prever que las temidas garras de la cancelación estaban a punto de alcanzar al programa. Sin embargo, productora (Zeppeling TV) y cadena se pusieron manos a la obra para reanimar el formato y recuperar el pulso.

¿La solución? 'Salvamizar' los contenidos y acuñar el sello que más caracteriza a Mediaset: la prensa rosa más "ilustrada". Precisamente fue esta nueva táctica la que llevó hasta el plató a Bárbara Rey, la conocida vedette que no había hecho acto de presencia en televisión desde que saltara todo el escándalo que la vinculaba al rey emérito.

Sin embargo, la irrupción de la exconcursante de Acorralados no fue suficiente para que All you need is love… o no se pusiera en forma, pero sí lo bastante pretenciosa para despertar la curiosidad de los espectadores que siguen cada tarde las aventuras y desventuras de Jorge Javier Vázquez y el resto de su cortijo.

La misma fórmula repitió a la semana siguiente, consiguiendo una conversación en exclusiva con David Bustamante, una de las entrevistas más deseadas por la crónica social desde que saliera a la luz la crisis que atraviesa el cantante con la actriz Paula Echevarría. ¿El resultado? Un prometedor, aunque discreto 12,6% y 1.435.000 espectadores.

Para la última entrega, Risto Mejide convenció a Antonia Dell'atte para que se sentase 12 años después en un plató de Mediaset. Y no solo consiguió eso, también logró que tuviera en directo una conversación telefónica con su archienemiga Ana Obregón. Espectáculo duro al más puro estilo Sálvame.

Pero tampoco les dio resultado. Poco más de un millón de espectadores (1.279.000) siguió el último programa de All you need is love… o no, lo que se tradujo en un flojo 11,7% de share.

En definitiva…

All you need is love…o no nació para darle al daiting un nuevo sentido y revalorizar el prime time de Telecinco con otro tipo de entretenimiento. No les fue bien y el remedio fue dar a la audiencia un tipo de contenido demasiado ofertado por la cadena.

Pasaron los días para All you need is love…o no y ya es hora de que la cadena reaccione y emplace al programa de Risto Mejide al lugar que verdaderamente le corresponda.