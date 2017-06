‘LOS40 Trending On Stage’ y el lunes más festivalero de la historia

Con LOS40 Trending On Stage olvimos a sacar la radio del estudio para llevarla a la mítica Sala El Sol de Madrid. No importaba que fuese lunes, ni que el termómetro estuviese por encima de los 35 grados, porque la excusa era buena. La escapada de la tarde daba como premio ser testigo del talento de tres bandas que siempre ponen un punto especial en los festivales españoles: L.A., Polock y Varry Brava.

Con la sala absolutamente llena -las invitaciones se agotaron en pocas horas-, comenzamos la grabación de este programa especial que podrás escuchar el próximo miércoles 28 de junio a partir de las 23 horas (22 en Canarias) en LOS40.

La chispa musical de Varry Brava

Los murcianos Varry Brava fueron los primeros en animar la tarde, aunque iniciaron por la parte más emotiva de su más reciente disco, Safari Emocional. Tras “Callada”, el trío sacaba nuevamente su mejor truco de magia, el contagio de alegría y diversión que provocan canciones como “Chicas”, ahora reeditada junto al cantante Carlos Sadness. El cierre de su set llegó con un gran éxito como “No Gires”, celebrado por todos los asistentes.

En sintonía con lo que me contaron cuando vinieron al estudio, los Varry Brava reconocieron que el secreto de esta colorida experiencia que suponen sus conciertos comienza en el estudio: “Cuando grabamos las canciones somos los primeros que tenemos que pasarlo bien. Cuando nos miramos los tres y sonreímos es porque una canción va a funcionar”, me reconocía Óscar (cantante).

Los próximos meses del trío no contemplan la palabra “vacaciones”. “Eso es algo para gente que no se lo pasa bien”, bromeaba Aarón (teclados) tras la actuación. Y es que los Varry -para los amigos- se pasarán todo el verano tocando en los nueve festivales que tienen pautados de aquí a septiembre, con citas tan importantes como el Low Festival, Arenal Sound, Sonorama o Dcode.

L.A., pura emoción

Sin aliento y a punto del desmayo en pleno escenario me dejó la actuación de Luis Albert Segura. La voz, alma y líder de L.A. decidió afrontar la cita con la única compañía de la guitarra y con un formato íntimo y especial que también supo estar lleno de fuerza y personalidad.

Luis comenzó fuerte con “Leave It All Behind”, hizo que el público se arrancara de forma espontánea a corear la cada vez más grande “Where The Angels Go”; y terminó emocionando a todos con “The Keeper And The Rocket Man”, otra de las canciones que dan brillo a King Of Beasts, que en directo refuerza mi recomendación como uno de los mejores discos nacionales del año.

Luego charlando con Luis sobre el escenario, me reconocía que siempre es especial para él tocar en Madrid, y que estos momentos de magia que se crean alrededor del formato acústico hacen que se lo pase tan bien como si tocara junto a toda la banda. Tras el verano Luis tendrá unos meses intensos defendiendo su nuevo trabajo, el primero en mucho tiempo grabado en su Mallorca natal tras sus idas y venidas a Los Angeles. Por lo pronto, le puedes ver junto a toda la banda en el Weekend Beach de Málaga y el Low Festival.

Polock, innovando en el pop y el rock

El cierre de esta tarde especial, que se hizo muy corta -es lo que pasa cuando estás a gusto-, lo pusieron Polock. A pesar de publicar su nuevo disco, Magnetic Overload, en España, Estados Unidos y Japón, ellos no se consideran una de las bandas más brillantes del panorama musical valenciano, e incluso se sonrojan cuando lo insinúo delante del público.

En su show en LOS40 Trending On Stage, el grupo viajó a su primer disco (Getting Down From The Trees, 2010) para recordar la juguetona “Fireworks” y volvió al presente para dejar los ánimos en alto con dos nuevas canciones: La inspirada “Devil Echoes” y la cadenciosa “Oh I Love You”.

Viendo que funcionan como una maquinaria perfecta, si no viniste a este programa especial, no deberías perderte a Polock en directo. Tras el verano ellos comienzan una gira de salas que les llevará a su Valencia natal, Pamplona, Logroño, Zaragoza, Huesca, Alicante o Madrid, donde volverán a pisar la Sala El Sol.

Solo puedo agradecer a los cientos de personas que se acercaron a un nuevo llamado de LOS40 Trending para celebrar el talento nacional y la música en directo. Fue la mejor forma de celebrar por adelantado el día de la música y la llegada del verano.

La próxima semana podrás escuchar en la noche de LOS40 los grandes momentos que vivimos en este nuevo LOS40 Trending On Stage, una iniciativa que comenzamos en Madrid con Iván Ferreiro, Miss Caffeina y Rayden, y continuamos en Santiago de Compostela con bandas como Shinova, Druso o Luis Brea y El Miedo tocando delante de más de 3.500 personas.