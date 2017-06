10 años después, Paris Hilton debería ser quien sujetase el bolso a Kim Kardashian

Ay, Paris... ¿quién le iba a decir que su amiga Kim Kardashian acabaría siendo más famosa que ella? Sí, aquella niña que caminaba detrás de ella y a quien ordenaba que ordenase su armario se ha convertido en una de las celebrities más solicitadas de Hollywood.

Pero Paris Hilton no debe preocuparse porque hubo una época en la que ella era la reina y todos los focos de los paparazzi la enfocaban. Eran los 2000, y no había semana que no supiésemos a raíz de los medios sobre la rica heredera.

Ha pasado ya algún tiempo desde que la buena de Paris y su chiguagua protagonizasen realities y sacaran perfumes diarios. Ahora es Kim Kardashian y toda su familia quienes reinan en Hollywood.

Si a mediados de los 2000 Kim solo era la amiga de Paris, ahora la cosa podría ser alrevés. Quién sabe si todos aquellos milenials tardíos podrían conocer a la rica heredera por pertenecer al pasado de Kim.

En LOS40 nos basamos en cinco pruebas que demuestran que hoy en día Paris Hilton sería la secundaria en el reality de Kardashian.

Prueba número uno: El número de seguidores en redes.

Vale, a mediados de los 2000, Instagram no era ni pensamiento en la cabeza de su creador Kevin Systrom, pero hoy en día es el escaparate de muchos famosos. Aunque la reina indiscutible de esta red sea la cantante Selena Gomez, Kim Kardashian se encuentra en el top 10 con 101 millones de seguidores. Muy lejos queda la cifra de los siete millones de Paris.

Prueba número dos: Realitys

Puede que no lo sepas, pero Paris Hilton era la reina de los realitys. Las andanzas junto a su amiga Nicole Richie en The Simple Life dieron para cinco temporadas y la búsqueda de su mejor amigo en Paris Hilton My New BFF, para cuatro. Pero la familia Kardashian han demostrado que su vida da para…¡10 temporadas! Por supuesto, Kim es la estrella.

Prueba número tres: Centro de atención

Ser perseguido por los paparazzi veinticuatro horas al día no debe ser plato de buen gusto para nadie. Pero si hace diez años no había semana en que Paris no apareciese entre las páginas de alguna revista, ahora es Kim quien las llena. Su matrimonio con el rapero Kanye West es uno de los más comentados del Star System.

Prueba número cuatro: Las apps

Aunque parezca mentira, si Paris Hilton encontró a mediados del 2000 su propia gallina de los huevos de oro en la ropa de su propia marca, diez años después Kim lo ha visto en…¡las app para los móviles! En 2016, más del 40% de su fortuna lo amasó gracias al juego para Smartphones de Kim Kardashian: Hollywood.

Prueba número cinco: Estilo

Con estilos completamente distintos, tanto Paris como Kim han sido referentes en el mundo de la moda. Ambas han sembrado la polémica con sus estilismos. Si bien, Paris lo hacía a mediados del 2000, con sus enormes gafas rosas y sus modelitos estilo Barbie Malibú. Ahora es Kim, quien crea la polémica con vestidos de materiales imposibles y prendas de color carne.